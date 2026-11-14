Estados Unidos: un buque chocó a un crucero con 180 personas a bordo y dejó 32 heridos

Las autoridades confirmaron que 32 personas fueron trasladadas a hospitales, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad crítica.

La situación desencadenó un amplio operativo de rescate en el que participaron operadores de remolcadores, trabajadores de la zona, efectivos policiales y otras personas que se encontraban cerca del lugar.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, destacó que todos los ocupantes sobrevivieron y describió lo ocurrido como “un milagro en el Mississippi”.

Qué se sabe sobre las embarcaciones involucradas

El crucero afectado, American Heritage, pertenece a la compañía American Cruise Lines y había sido construido en 2015.

La embarcación cuenta con cinco pisos y una capacidad de hasta 150 pasajeros, además de su tripulación.

Al momento del accidente, estaba finalizando un recorrido turístico de ocho días por distintos destinos de los estados de Luisiana y Mississippi.

La empresa informó que trabaja junto con la Guardia Costera de Estados Unidos y que proporcionará más detalles sobre el incidente cuando disponga de información adicional.

Por su parte, el buque cisterna Atlantic Asphalttiene aproximadamente 160 metros de eslora y navega bajo bandera de las Islas Marshall.

Según los registros de la plataforma de seguimiento marítimo MarineTraffic, su destino final era Nueva Orleans.

Las circunstancias que provocaron la colisión todavía no fueron esclarecidas. Aunque los primeros reportes indican que el petrolero aparentemente perdió el control, no se confirmó qué ocasionó esa situación.