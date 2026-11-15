Tras la cancelación de vuelos, chocaron dos aviones en el aeropuerto de Miami
Dos heridos leves tras el impacto entre un Boeing 737 de Copa y un Boeing 767 de carga de UPS en Miami.
Un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de carga de UPS colisionaron mientras rodaban por las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. El accidente, ocurrido en la noche del sábado, dejó dos personas con heridas leves y se produjo un día después de la suspensión y cancelación de vuelos en todo el territorio estadounidense.
Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, informó que los heridos recibieron atención médica en el lugar por parte de los equipos de bomberos y rescate.
La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló a CNN que la punta del ala del Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra la nariz del Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista.
Según la información preliminar de la FAA, los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines, que acababa de aterrizar procedente de la Ciudad de Panamá. Sin embargo, la maniobra no se habría realizado como estaba previsto y el contacto entre las aeronaves se produjo en un cruce de las calles de rodaje.
Las grabaciones de las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. "Alguien nos ha golpeado", advirtió el piloto de Copa Airlines después del impacto. Minutos más tarde, agregó: "Parece que nos falta la punta del ala izquierda". Por su parte, el piloto del avión de UPS reconoció lo sucedido durante la comunicación con la torre: "Sí, nos pasamos de la raya, y entonces él nos rozó con el ala".
Insólito episodio en aeropuerto de Brasil: se bajaron del avión y olvidaron a su hijo de siete años
Lo que debía ser el final rutinario de un vuelo doméstico terminó convirtiéndose en una situación tan inusual como sorprendente, cuando una familia que viajaba entre Sao Paulo y Porto Alegre, en Brasil, llegó a destino y al descender del avión se olvidó al hijo de siete años.
El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, una de las principales terminales aéreas brasileñas, donde aterrizó el vuelo LA3420 de Latam Airlines que había partido desde Sao Paulo y completó el desembarque de los pasajeros sin que, a priori, se notaran inconvenientes.
Fue una vez finalizado el descenso de los viajeros cuando la tripulación advirtió que un menor permanecía solo adentro de la aeronave Airbus A321neo, por lo que el comandante informó de inmediato a la torre de control y solicitó la presencia de personal de asistencia para resolver la situación.
De acuerdo con las comunicaciones operativas registradas en la terminal aérea, la familia ya se encontraba en la zona de arribos cuando recién se dio cuenta que el menor, su propio hijo, no estaba con ellos.
Como se sabe, debido a los protocolos de seguridad vigentes en los aeropuertos, los pasajeros que ya abandonaron determinadas áreas restringidas no pueden regresar a la zona de embarque, por lo que fue necesario activar un procedimiento especial para concretar el reencuentro.
Personal de tierra de la compañía aérea fue convocado para acompañar al menor y coordinar su traslado hasta el sector donde lo esperaban sus padres, a quienes el niño les fue entregado sin que se reportaran inconvenientes ni consecuencias para su salud o seguridad.
El episodio rápidamente ganó repercusión en medios brasileños y redes sociales por lo insólito del caso, poniendo de relieve la importancia de los controles que realizan las aerolíneas antes de cerrar una aeronave tras la llegada a destino. También, cuestionando la responsabilidad de los descuidados progenitores.
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