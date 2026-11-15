Tras la cancelación de vuelos, chocaron dos aviones en el aeropuerto de Miami

Insólito episodio en aeropuerto de Brasil: se bajaron del avión y olvidaron a su hijo de siete años

Lo que debía ser el final rutinario de un vuelo doméstico terminó convirtiéndose en una situación tan inusual como sorprendente, cuando una familia que viajaba entre Sao Paulo y Porto Alegre, en Brasil, llegó a destino y al descender del avión se olvidó al hijo de siete años.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, una de las principales terminales aéreas brasileñas, donde aterrizó el vuelo LA3420 de Latam Airlines que había partido desde Sao Paulo y completó el desembarque de los pasajeros sin que, a priori, se notaran inconvenientes.

Fue una vez finalizado el descenso de los viajeros cuando la tripulación advirtió que un menor permanecía solo adentro de la aeronave Airbus A321neo, por lo que el comandante informó de inmediato a la torre de control y solicitó la presencia de personal de asistencia para resolver la situación.

De acuerdo con las comunicaciones operativas registradas en la terminal aérea, la familia ya se encontraba en la zona de arribos cuando recién se dio cuenta que el menor, su propio hijo, no estaba con ellos.

Como se sabe, debido a los protocolos de seguridad vigentes en los aeropuertos, los pasajeros que ya abandonaron determinadas áreas restringidas no pueden regresar a la zona de embarque, por lo que fue necesario activar un procedimiento especial para concretar el reencuentro.

Personal de tierra de la compañía aérea fue convocado para acompañar al menor y coordinar su traslado hasta el sector donde lo esperaban sus padres, a quienes el niño les fue entregado sin que se reportaran inconvenientes ni consecuencias para su salud o seguridad.

El episodio rápidamente ganó repercusión en medios brasileños y redes sociales por lo insólito del caso, poniendo de relieve la importancia de los controles que realizan las aerolíneas antes de cerrar una aeronave tras la llegada a destino. También, cuestionando la responsabilidad de los descuidados progenitores.