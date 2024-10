Estados Unidos: un chico de 14 años se quitó la vida tras enamorarse de un chatbot de Daenerys Targaryen

Aunque parezca el argumento de una película al estilo Her, Estados Unidos se encuentra inmerso en un debate demasiado realista. La madre de Sewell Setzer, un menor de Orlando, ha relatado a The New York Times cómo su hijo se enamoró de un chatbot, que él mismo creó, llamado Daenerys Targaryen, como la protagonista de Juego de Tronos.