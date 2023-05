El hartazgo de una argentina en Estados Unidos: "No puedo más con estos gringos"

Pero hubo una frase que la indignó, ya que su jefa le afirmó: "en el país la educación no debe ser muy buena, por ende no deben hablar tanto inglés”.

Ante esto, Camila ironizó: "los que no están educados son ellos que hablan español en un país donde el idioma oficial es ese y no ustedes que pretenden que les hablen en inglés en República Dominicana”.

Después, la joven teorizó que los dominicanos seguramente lo hicieron a propósito ya que los estadounidenses siempre van con actitud de "a mí me hablás en inglés porque yo hablo inglés’”.

“Claro, los tontos somos nosotros, los burritos somos todos latinoamericanos que, supuestamente, no hablamos inglés en nuestros países hispanohablantes. Estoy 100% a favor de que no se le hable a los gringos en inglés, por más que sepas hablarlo”, remarcó.

Entre los miles de comentarios que cosechó el video se podía leer: “Aprendan de Francia, donde si no hablas francés, no te hablan”, dijo una usuaria; “De adolescentes fui a Francia y estaba murmurando ‘torta de chocola, ¿cómo era en inglés?’ y el panadero me dijo ‘no, inglés no’”, agregó otra chica. “Trabajo en Italia y el otro día una yankee se enojo con mi jefa porque le habló en italiano y no en inglés”, afirmó otra usuaria.