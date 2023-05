Escribió un libro sobre cómo superó la muerte de su marido: es sospechosa del crimen

Según declaró ante la policía, la pareja había estado celebrando la compra de su casa y que alrededor de las 21, le llevó a un cóctel de vodka hasta su dormitorio y se retiró a dormir con uno de sus hijos. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando regresó a la habitación principal, halló a su esposo, Eric Richins, tendido en el suelo y frío al tacto, de inmediato llamó a las autoridades, que solo pudieron contratar la el fallecimiento.

A partir de ese momento, comenzaron las investigaciones de rutina y la familia Richins inició un largo duelo. Fue en este contexto que Kouri Richins publicó su libro infantil titulado "¿Estás conmigo? (Are You With Me?)", dónde habla de cómo superar la pérdida de un ser amado, con una dedicatoria especial: “Para mi increíble esposo y maravilloso padre”.

Mientras ella recorría los medios hablando de su publicación, la policía comenzó a encontrar pruebas que la incriminaban.

Libro crimen eeuu

Envenenado con fentanilo

Entre las pruebas contra la escritora, está el testimonio de un amigo de Eric que contó que la víctima sospechaba que su esposa quería envenenarlo. Ante esto, decidieron hacer un examen toxicológico y descubrieron que el hombre murió de una sobredosis de fentanilo, pero el dato que corrió el eje de la investigación fue que tenía en su organismo cinco veces la dosis letal.

Ante esto, los investigadores incautaron el teléfono de la mujer y varias computadoras de su domicilio, y descubrieron que había tenido contacto con alguien que distribuía medicamentos recetados. Esa persona fue llamada a comparecer y lo reveló que él le dio dicha sustancia a la mujer en varias ocasiones porque ella se los pidió con el argumento de que tenía un familiar enfermo.

También se encontraron otras inconsistencias en sus declaraciones, ya que en un principio les dijo a los policías que esa noche había dejado su teléfono conectado junto a su cama y que no lo había llevado a la habitación de su hijo. Sin embargo, cuando los investigadores actuaron, se encontraron que entre el momento en que la acusada dijo que había ido a la habitación del niño y el momento en que llamó al 911, el móvil había estado en uso.

Ahora, Kouri Richins enfrenta cargos por asesinato con agravantes y tres de posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla. Fue detenida y permanece bajo custodia hasta el 19 de mayo cuando se celebrará una audiencia para decidir si deben ingresarla a prisión preventiva en espera de su juicio.