La confesión de un diplomático de Estados Unidos: "He ayudado a planear golpes de Estado en otros países"

En el marco de la investigación del golpe al Capitolio norteamericano, Bolton aseguró que el asalto al Capitolio no fue "algo debidamente planeado" sino que partió de una improvisación del ex presidente para retener el cargo. Ante esto, periodista Jake Tapper le señaló que “uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe”, a lo que el ex embajador le respondió que "se necesita mucho trabajo" para derrocar a un gobierno y se autodefinió como un especialista en derrocar gobiernos extranjeros.

https://twitter.com/actis_esteban/status/1546968946804408321 John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Trump)



"como alguien que ha ayudado a planear golpes de estado, no aquí, pero ya sabes, en otros lugares, se necesita mucho trabajo". pic.twitter.com/y7qFiw89UB — Esteban Actis (@actis_esteban) July 12, 2022

“Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que hizo. Simplemente estaba dando tumbos de una idea a otra”, confesó.

Unos minutos más tarde, cuando el periodista de la CNN quiso que le diera más información sobre su participación en golpes internacionales, Bolton manifestó: “No voy a entrar en detalles", pero luego sí mencionó el intento de golpe en Venezuela contra Nicolás Maduro en 2019, cuando él ya no era parte del Ejecutivo norteamericano.