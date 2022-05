La insólita referencia a la Argentina del supremacista blanco que asesinó a 10 personas en Estados Unidos

Lo insólito es que el adolescente hace referencia a la Argentina en una parte del panfleto. Gendron justifica la matanza en una teoría conspirativa conocida como “El gran reemplazo”, que asegura que existe un movimiento de inmigrantes que busca sustituir a la “población blanca”.

Payton Gendron.jpg

De acuerdo con esta “teoría”, la baja natalidad de los “blancos” es superada por la tasa de nacimiento de los “inmigrantes”, que los reemplazarán durante las próximas décadas. Y todo ello formaría parte de un plan de cierta elite, formada por banqueros y judíos, que solventan ideas “de izquierda”.

En medio de todos estos desvaríos, el autor considera que Argentina es un “país blanco”, único lugar de Occidente donde la "tasa de natalidad blanca" supera los 2.06 nacimientos, necesarios para “mantener” la “raza”.

“Si hay algo que quiero que entiendas de estos escritos, es que las tasas de natalidad de los blancos deben cambiar. Cada día la población blanca se vuelve menor en número”, dice el documento. “Para mantener una población, la gente debe lograr una tasa de natalidad que alcance los niveles de fertilidad de reemplazo, en el mundo occidental, que es de aproximadamente 2,06 nacimientos por mujer”.

“El ÚNICO país blanco que llega a estos niveles es Argentina, con 2.247. Pero no en Europa, no en el resto de las Américas, no en Australia o Nueva Zelanda”, agrega el asesino.