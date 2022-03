MacKenzie Scott donó u$s275 millones para luchar por el derecho al aborto en Estados Unidos

Bezos y Scott.jpg Jeff Bezos y MacKenzie Scott

"Estamos increíblemente agradecidos por la extraordinaria inversión filantrópica de la Sra. Scott", aseguró Alexis McGill Johnson, presidente y director ejecutivo de la PPFA. "Cuando enfrentamos los ataques más graves contra el acceso libre al aborto que hemos visto en una generación, la PPFA se enorgullece de desempeñar un papel vital para garantizar el acceso a la atención médica esencial", sostuvo.

La donación a Planned Parenthood se anunció un día después de que Scott donara 436 millones de dólares a Habitat for Humanity y a decenas de afiliados de esa organización no gubernamental de construcción de viviendas. Además, Boys & Girls Clubs of America anunció la semana pasada que Scott donó 281 millones de dólares a la organización sin fines de lucro estadounidense dedicada a brindar programas y apoyo a los jóvenes.

Scott tiene una fortuna estimada en unos 49.000 millones de dólares, según Forbes. Ha donado miles de millones de dólares a cientos de organizaciones benéficas diferentes, dedicadas fomentar la igualdad en las minorías, racial, de género y oportunidades económicas, entre otras cosas.