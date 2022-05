Piloto improvisado logra el milagro: aterrizar un avión sin tener idea

“Tengo una situación grave aquí. El piloto está incoherente… Veo la costa de Florida frente a mí y no tengo ni idea de cómo manejar un avión”, alertó el improvisado piloto del Cessna 208 monomotor que se acerca al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, unos 110 kilómetros al norte de Miami.

En esas circunstancias y no teniendo otras alternativas disponibles, el hombre se hizo cargo de la conducción de la nave mientas seguía las indicaciones que le brindaban los controladores del aeropuerto a través de la radio.

En medio de momentos de mucha tensión y contra todo pronóstico de los especialistas ante este tipo de situaciones, finalmente el hombre pudo aterrizar la nave sin que se produjeran inconvenientes.

“El aparato aterrizó sin incidentes y se transportó a un paciente a un hospital local”, informaron los bomberos de Palm Beach, en alusión al piloto de la avioneta, mientras que la Administración Federal de Aviación está investigando las causas del incidente.

