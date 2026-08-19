Es de Mar del Plata y crea alimentos con tecnología de la NASA en Argentina tras dejar tres empresas top
Un ingeniero argentino dejó su carrera corporativa para fundar una empresa de alimentos sustentables usando tecnología de la NASA contra el desperdicio.
El ingeniero ambiental marplatense Mateo de la Rúa decidió renunciar a su estabilidad en reconocidas multinacionales para transformar una problemática ecológica en una gran oportunidad comercial. A través de la tecnología de la NASA, el especialista fundó Pomona Foods, un proyecto enfocado en rescatar frutas y verduras aptas que suelen ser descartadas.
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De las multinacionales a la liofilización de alimentos con tecnología de la NASA
Mateo trabajó en firmas de primer nivel como una cervecera del sur del Gran Buenos Aires, una petrolera holandesa y una embotelladora de gaseosas, adquiriendo un valioso conocimiento del mundo corporativo antes de dar el salto al trabajo independiente. Su inquietud por el medio ambiente lo llevó a investigar el desperdicio alimentario y a toparse con el método de la liofilización, un proceso de deshidratación en frío empleado para alimentar astronautas en misiones espaciales.
En 2021 inició el camino de Pomona Foods con una inversión inicial cercana a los 25.000 dólares. La evolución del negocio presentó hitos fundamentales:
- Cambio de modelo: comenzó ideando snacks frutales pero viró hacia la provisión de ingredientes para importantes marcas gastronómicas del país.
- Crecimiento productivo: la firma pasó a procesar toneladas de frutas y verduras descartadas que conservan todo su valor nutricional.
- Línea al consumidor: tras afianzarse como proveedor mayorista, volvió a expandir su oferta con productos propios en góndola.
Claves y aprendizajes del proyecto de tecnología de la NASA
El trayecto de la empresa demuestra cómo la innovación científica puede resolver problemas ecológicos concretos. Entre las principales lecciones de este recorrido, el emprendedor destaca la importancia de validar ideas antes de invertir, saber escuchar con atención la demanda real del mercado y rodearse de equipos capacitados para
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