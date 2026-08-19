Es de Mar del Plata y crea alimentos con tecnología de la NASA en Argentina tras dejar tres empresas top

De las multinacionales a la liofilización de alimentos con tecnología de la NASA

Mateo trabajó en firmas de primer nivel como una cervecera del sur del Gran Buenos Aires, una petrolera holandesa y una embotelladora de gaseosas, adquiriendo un valioso conocimiento del mundo corporativo antes de dar el salto al trabajo independiente. Su inquietud por el medio ambiente lo llevó a investigar el desperdicio alimentario y a toparse con el método de la liofilización, un proceso de deshidratación en frío empleado para alimentar astronautas en misiones espaciales.