En la ONU, el primer ministro británico advirtió que defenderán las Malvinas ante "cualquier amenaza"
Durante su discurso en Nueva York, el jefe de Gobierno del Reino Unido hizo mención a Malvinas al referirse a la seguridad internacionalr.
En el marco de su exposición ante los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó la postura británica en torno a las Islas Malvinas y aseguró que su gestión se mantendrá firme frente a cualquier desafío que involucre a los territorios de ultramar.
Durante su alocución, el mandatario hizo mención directa al archipiélago al señalar los ejes de seguridad y defensa de su país. "Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland", afirmó ante el plenario.
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El premier británico profundizó sobre los desafíos globales de seguridad que enfrenta el Reino Unido y sus aliados, garantizando la continuidad de los recursos destinados al área de defensa, aunque aclaró que la administración laborista no busca la confrontación directa.
En esa línea, al referirse al abordaje de la guerra en Ucrania y la postura geopolítica de Londres, Burnham sostuvo: "Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia. A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados".
La referencia explícita del primer ministro sobre la disputa por la soberanía del Atlántico Sur se produce en un escenario de renovada tensión diplomática entre Londres y Buenos Aires, impulsada fundamentalmente por los reclamos en torno a la explotación unilateral de recursos naturales en la zona de las islas.
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