En la ONU, el primer ministro británico advirtió que defenderán las Malvinas ante "cualquier amenaza"

En esa línea, al referirse al abordaje de la guerra en Ucrania y la postura geopolítica de Londres, Burnham sostuvo: "Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia. A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados".