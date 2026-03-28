¿Faltante de chocolate en Pascuas? Desapareció un camión con 12 toneladas y hay temor mundial
El misterioso hecho ocurrió en las últimas horas y la compañía propietaria advirtió que podría haber faltante del producto justo en vísperas de Semana Santa, cuando aumenta considerablemente el consumo.
Un camión que transportaba un cargamento de doce toneladas de chocolate virtualmente desapareció cuando circulaba por la ruta y la compañía propietaria atribuye la misteriosa situación a la cercanía de las fiestas de Pascuas.
El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando se reportó la desaparición de un vehículo de carga con 413.793 barras de chocolate de marca KitKat, presuntamente robado tras salir de la planta de producción de Nestlé en Italia y que iba con destino final a Polonia.
Tras realizar la correspondiente denuncia, la compañía multinacional de origen suizo relacionó el suceso a la próxima celebración de la Semana Santa, periodo en el cual en numerosos países de Europa aumenta considerablemente el consumo de chocolate, en forma de huevos o figuras infantiles.
En ese sentido y mientras continúa la investigación en la que participan autoridades locales y los socios de la cadena de suministro, Nestlé advirtió que el robo podría provocar escasez en las estanterías de varios países de Europa, justo en vísperas de la festividad religiosa.
De no ser localizado el camión, la empresa advirtió que el producto podría "entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos”, en el marco de un “alarmante aumento” de robos a camiones transportadores, efectuados por quienes son conocidos en nuestro país como “piratas del asfalto”.
"El robo se produce poco después de un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA) EMEA, que señalaba un aumento alarmante del robo de carga y del fraude en el transporte de mercancías, con métodos de engaño cada vez más sofisticados", se señaló al respecto desde Nestlé.
También indicó que se pueden rastrear los productos robados escaneando los códigos de barras de cada unidad. “En caso de coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que a su vez transmitirá esta información a las autoridades correspondientes”, precisó la compañía.
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