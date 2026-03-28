¿Faltante de chocolate en Pascuas? Desapareció un camión con 12 toneladas y hay temor mundial

"El robo se produce poco después de un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA) EMEA, que señalaba un aumento alarmante del robo de carga y del fraude en el transporte de mercancías, con métodos de engaño cada vez más sofisticados", se señaló al respecto desde Nestlé.

También indicó que se pueden rastrear los productos robados escaneando los códigos de barras de cada unidad. “En caso de coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que a su vez transmitirá esta información a las autoridades correspondientes”, precisó la compañía.