Un huevo de Pascua que trae un zapato cuesta $890.000: los precios de otras opciones premium
Desde piezas gigantes de más de tres kilos de chocolate hasta ediciones de autor, conocé los precios más exclusivos del mercado de huevos de Pascua.
Con la llegada de la festividad, las principales tiendas del país exhiben sus creaciones más exclusivas. El mercado de Huevos de Pascua premium ofrece propuestas que combinan diseño artesanal, ingredientes importados y formatos gigantes, con valores que en algunos casos superan ampliamente el ingreso promedio de cualquier jubilado.
El exclusivo huevo de Pascua de $890.000 con zapatos sorpresa
La exclusiva boutique de inspiración europea encabeza el listado de las propuestas más costosas y extravagantes con su formato imperial de 43 centímetros de alto. Esta imponente pieza pesa 3,5 kilos y está elaborada con una cara de chocolate con leche y otra de chocolate amargo. Lo más llamativo es su interior, que incluye sorpresas fuera de lo común: un zapato chico de chocolate, una caja corazón, un oso, tres huevos de 10 cm, cinco huevos de 5,5 cm y almendras bañadas. Su valor es de $890.000.
Un escalón por debajo, en la misma línea, se encuentra la versión real (32 cm de alto y 2,5 kilos). Con un valor de $590.000, trae en su interior un conejo chico, una caja corazón, un huevo de 10 cm, dos huevos de 5,5 cm y almendras bañadas en chocolate con leche.
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Cuánto valen las otras opciones premium del mercado
Más allá del lujo extremo, las reconocidas marcas del sector presentan un abanico de precios muy elevados para sus productos de primera línea o de gran formato:
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La emblemática chocolatería nacida en la Patagonia: Un gigantesco huevo de 6 kilos alcanza los $495.500 (lo que equivale a $82.500 por kilo), un monto que en las redes sociales fue rápidamente comparado con el valor de un haber jubilatorio. Por otro lado, su clásica versión de chocolate con almendras y sorpresas de 2 kilos se consigue a $359.167.
La exclusiva patisserie del famoso jurado de TV: El reconocido y mediático pastelero ofrece una pieza artesanal de 1 kilo, elaborada con chocolates importados, rellena de praliné crocante de avellanas y grageas de chocolate con almendras, por $150.000.
La tradicional marca barilochense de la muñeca rusa: Su edición N8 de chocolate con leche y detalles de coloridas flores se comercializa a $185.000. También ofrecen una versión N8 bicolor (leche y blanco) con almendras por $120.000.
La moderna cadena famosa por sus paletas heladas: Fiel a su estilo innovador, presentan un huevo de 850 gramos sabor pistacho estilo Dubai, que se ofrece a $270.000.
La histórica marca marplatense de alfajores: La clásica firma comercializa su huevo de chocolate con leche (Sin TACC) de 1 kilo a $169.490.
La tienda de estética europea (tamaños estándar): Para quienes buscan esta prestigiosa firma pero en un formato más tradicional, los huevos de 10 cm arrancan en los $22.000, mientras que los de 20 cm se ubican en $85.000.
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