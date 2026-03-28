Un huevo de Pascua que trae un zapato cuesta $890.000: los precios de otras opciones premium

La emblemática chocolatería nacida en la Patagonia: Un gigantesco huevo de 6 kilos alcanza los $495.500 (lo que equivale a $82.500 por kilo), un monto que en las redes sociales fue rápidamente comparado con el valor de un haber jubilatorio. Por otro lado, su clásica versión de chocolate con almendras y sorpresas de 2 kilos se consigue a $359.167.

La exclusiva patisserie del famoso jurado de TV: El reconocido y mediático pastelero ofrece una pieza artesanal de 1 kilo, elaborada con chocolates importados, rellena de praliné crocante de avellanas y grageas de chocolate con almendras, por $150.000.

La tradicional marca barilochense de la muñeca rusa: Su edición N8 de chocolate con leche y detalles de coloridas flores se comercializa a $185.000. También ofrecen una versión N8 bicolor (leche y blanco) con almendras por $120.000.

La moderna cadena famosa por sus paletas heladas: Fiel a su estilo innovador, presentan un huevo de 850 gramos sabor pistacho estilo Dubai, que se ofrece a $270.000.

La histórica marca marplatense de alfajores: La clásica firma comercializa su huevo de chocolate con leche (Sin TACC) de 1 kilo a $169.490.