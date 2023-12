El papa Francisco reveló dónde quiere que descansen sus restos

Durante la entrevista, Francisco se mostró en un buen estado de salud, de buen humor y estuvo abierto a conversar de diversos temas como su salud, los problemas de migración, su relación con su predecesor, Benedicto XVI, y sus planes de viaje para 2024.

francisco domingo pascua2.jpg

Durante la charla, Francisco admitió que ya se encuentra trabajando en los planes para su funeral, conjunto con el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo Diego Ravelli.

Desde su llegada al Vaticano, Francisco esquivó los distintos ritos ceremoniales correspondientes a su posición. Desde su asunción, no utilizó la "mozzetta", una capa corta de color carmesí. Tampoco se calzó los "zapatos de pescador", de color rojo, que utilizaban sus predecesores, sino que, por comodidad, mantuvo los mismos zapatos negros que llevó siempre. Además, Francisco no viste una cruz de oro, sino que mantiene la misma cruz plateada que usaba cuando era arzobispo de Buenos Aires.

La salud de Francisco

Al ser consultado por su salud, Francisco respondió: "Me siento bien, me siento mejor. A veces me dicen que no soy prudente porque tengo ganas de hacer cosas y moverme. Supongo que son buenas señales. Estoy bastante bien".

papa francisco

Esta respuesta brindó tranquilidad a los creyentes y seguidores del máximo representante de la Iglesia Católica, quién durante 2023 manifestó diversas dificultades de salud. En junio, fue operado de una hernia abdominal, de la cual parece haberse recuperado en su totalidad, y luego, a inicios de diciembre, debió cancelar un viaje a Dubái, donde iba a asistir a la cumbre climática COP28, debido a una bronquitis.

Las afecciones que sufrió generaron que Francisco admita que estaría dispuesto a dimitir a su puesto, tal como lo hizo su predecesor Benedicto XVI. Aunque también aclaró que las renuncias papales no deberían convertirse en la norma para la Santa Sede. A pesar de todo, Francisco parece encontrarse bien de salud y ya planea los viajes para el próximo año, entre los que se encontrarían destinos como Polinesia, Bélgica y, su país natal, Argentina, aunque este último continúa en duda.

francisco.jpg Se cumplen 10 años del inicio del pontificado de Francisco

El lugar escogido

La basílica de Santa María Mayor se encuentra ubicada en Roma. Fue construida durante el siglo V y es una de las cuatro basílicas mayores situadas en Italia y es la construcción más grande dedicada a la virgen María. En 1990, la UNESCO la incluyó en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa.

Francisco será el primer Sumo Pontífice, en más de un siglo, en ser enterrado fuera del Vaticano. Muchos Papas eligieron este camino anteriormente. El último que fue sepultado fuera de la capital de la fe católica fue León XIII, quien murió en 1903 y eligió ser enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma.