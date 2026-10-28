Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro: nacionalidad brasileña (BRA).

nacionalidad brasileña (BRA). Carolina Figueira Bolsonaro: nacionalidad brasileña (BRA).

nacionalidad brasileña (BRA). Luiza Figueira Bolsonaro: nacionalidad brasileña (BRA).

Fuga de Flávio Bolsonaro: Pablo Duggan de C5N y Radio 10 compartió la declaración de vuelo

El documento que avala la salida internacional del país cuenta con los sellos oficiales correspondientes de las autoridades de control fronterizo. En la parte inferior de la declaración se observa el sello de la Aduana de Iguazú fechado el 27 de octubre de 2026, junto con el sello de Migraciones de la República Argentina que certifica la "Documentación Verificada" con fecha del 28 de octubre de 2026.