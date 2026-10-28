Fuga de Flávio Bolsonaro: Pablo Duggan de C5N y Radio 10 compartió la declaración de vuelo
El periodista reveló el documento que detalla el manifiesto de pasajeros del LV-JQW y confirma la utilización del pasaporte europeo de de Flávio Bolsonaro.
La investigación sobre la huida internacional del senador brasileño suma pruebas documentales irrefutables. El periodista Pablo Duggan, de Radio 10 y C5N, dio a conocer la "Declaración General" oficial del vuelo privado que trasladó a Flávio Bolsonaro y a su familia desde la provincia de Misiones hacia el exterior.
El documento aeronáutico, perteneciente a la empresa operadora Baires Fly S.A., confirma que la aeronave matrícula LV-JQW partió en un vuelo privado el 27 de octubre de 2026 desde el aeropuerto SARI (Cataratas del Iguazú) con destino al aeropuerto SEGU (Guayaquil, Ecuador).
El pasaporte italiano de Flávio Bolsonaro y el manifiesto de pasajeros
El dato más revelador del documento oficial radica en el manifiesto de pasajeros, el cual explica cómo el legislador logró sortear la orden de retención de pasaportes dictada por la Justicia de Brasil.
Según consta en la planilla, Flávio Nantes Bolsonaro registró su salida de la Argentina utilizando un pasaporte de nacionalidad italiana (ITA) con la numeración YC332798. El resto de la comitiva familiar viajó con documentación de su país de origen:
- Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro: nacionalidad brasileña (BRA).
- Carolina Figueira Bolsonaro: nacionalidad brasileña (BRA).
- Luiza Figueira Bolsonaro: nacionalidad brasileña (BRA).
El documento que avala la salida internacional del país cuenta con los sellos oficiales correspondientes de las autoridades de control fronterizo. En la parte inferior de la declaración se observa el sello de la Aduana de Iguazú fechado el 27 de octubre de 2026, junto con el sello de Migraciones de la República Argentina que certifica la "Documentación Verificada" con fecha del 28 de octubre de 2026.
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