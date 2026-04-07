Donald Trump suspende los ataques por dos semanas si Irán reabre el estrecho de Ormuz

El jefe de Estado norteamericano reveló además la existencia de un decálogo de condiciones enviado por el gobierno iraní, el cual considera un punto de partida sólido para alcanzar una resolución definitiva.

Finalmente, mostró optimismo respecto al cierre de las hostilidades, afirmando que: "Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse".