Donald Trump suspende los ataques por dos semanas si Irán reabre el estrecho de Ormuz
La decisión del presidente de los Estados Unidos queda supeditada a las intenciones del país árabe. Las próximas horas serán determinantes.
El presidente Donald Trump ha decretado una tregua de catorce días en los bombardeos sobre Irán. Esta medida surge tras las gestiones diplomáticas del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el general Asim Munir, quienes intercedieron para detener las operaciones militares.
La continuidad de esta pausa depende de que el gobierno iraní garantice la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, estableciendo así las condiciones para lo que Trump denominó un “alto el fuego bilateral”.
La publicación de Trump en Truth Social
El actual mandatario republicano utilizó su plataforma, Truth Social, para informar un giro diplomático en la crisis con Teherán. Según explicó, la decisión surge tras un diálogo directo con las máximas autoridades pakistaníes, quienes intercedieron para frenar la ofensiva militar.
En su publicación, el mandatario fue claro sobre la condición principal para este cese al fuego: "Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas".
En este sentido, Trump justificó esta pausa operativa asegurando que las metas bélicas iniciales ya han sido alcanzadas y que la diplomacia está ganando terreno. Al respecto, señaló: "¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio".
El jefe de Estado norteamericano reveló además la existencia de un decálogo de condiciones enviado por el gobierno iraní, el cual considera un punto de partida sólido para alcanzar una resolución definitiva.
Finalmente, mostró optimismo respecto al cierre de las hostilidades, afirmando que: "Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse".
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