Greta Thunberg termina la secundaria y deja de participar en las huelgas escolares por el clima

Si bien la de hoy fue su última protesta escolar, la activista afirmó que seguirá protestando los viernes "aunque técnicamente no sea una huelga escolar".

Greta Thunberg

Thunberg insistió con que "esta lucha no ha hecho más que empezar" y afirmó que cuando empezó a hacer huelga, en 2018, "no hubiera imaginado que acabaría en algo", indicó la agencia de noticias Europa Press.

"Después de hacer huelga todos los días durante tres semanas, éramos un grupo pequeño de niños. Decidimos seguir haciendo esto todos los viernes y lo hicimos. Así es como se formó Fridays For Future (Viernes por el futuro). De repente se trataba de un movimiento global que crecía cada día", rememoró la joven.

greta 1.jpg

"Durante el 2019, millones de jovenes hicieron huelga desde el colegio por el clima, llenando las calles en más de 180 países", expresó. Sin embargo, "con la pandemia hubo que recurrir a otras formas".

"Todavía estamos aquí y no planeamos irnos a ningún lado. Mucho cambió desde que empezamos pero todavía queda mucho por hacer", sostuvo.

"Aún vamos en la dirección equivocada, permitiendo que los que están en el poder sacrifiquen a personas marginadas y afectadas, y al planeta, en nombre de la codicia, el lucro y el crecimiento económico", añadido en su hilo de Twitter.

Y advirtió que "nos estamos acercando rápidamente a posibles puntos de inflexión ecológicos y climáticos que escapan a nuestro control".

greta 2.jpg

Greta Thunberg sostuvo que "en muchas partes del mundo, incluso estamos acelerando el proceso". "Probablemente hay muchos de nosotros que nos graduamos y ahora nos preguntamos a qué tipo de futuro estamos entrando, a pesar de que no causamos esta crisis”, consideró la joven.

“Quienes podamos hablar tenemos el deber de hacerlo. Para cambiarlo todo, necesitamos de todos. Seguiré protestando los viernes, aunque técnicamente no sea una "huelga escolar". Simplemente no tenemos otra opción que hacer todo lo posible. La lucha no ha hecho más que empezar", cerró la activista.

Desconocida por todos, Greta Thunberg tenía sólo 15 años cuando se sentó por primera vez ante el Parlamento sueco, un viernes de agosto de 2018, con una pancarta en la que se leía "Huelga de la escuela por el clima". En pocos meses la juventud le siguió los pasos en diversas partes del mundo.