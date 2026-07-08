Estados Unidos bombardea Irán, se dispara el petróleo otra vez y suma presión sobre la inflación

En tano la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait en la madrugada del miércoles.

"Según se ha informado, cuatro petroleros y gaseros han decidido no atravesar el estrecho o se han visto obligados a dar media vuelta después de que Irán declarara que la única ruta marítima segura a través del estrecho de Ormuz es la designada por Teherán", señaló el analista de PVM, Tamas Varga.

Tras la firma del acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán el mes pasado, los precios del petróleo descendieron hasta niveles anteriores a la guerra y los operadores acumularon importantes posiciones cortas en futuros del petróleo, apostando por que los precios seguirían bajando. Sin embargo, esto se revirtió de forma abrupta con las últimas novedades.

Se hunden las bolsas del mundo

En paralelo, los mercados globales sufren el impacto de las renovadas preocupaciones de los inversores sobre los efectos económicos de este fin de la tregua. Así, las bolsas de Europa y Asia registran fuertes caídas.

En el Viejo Continente, el ponderador paneuropeo EuroStoxx 50 cae 1,85% y exhibe el desplome de varias de los principales índices: el DAX alemán pierde 2,18%; el CAC francés, 2%; el FTSE inglés, 1,3%. En tanto, en Asia, el índice Nikkei de Tokio baja 2,1%, la bolsa de Shanghái retrocede 0,5% y el Kospi de Seúl se hunde 5,4%.

El temor al coronavirus y el derrumbe del petróleo impactaron de lleno en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,87% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,07% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son LyondellBased (+4,2%), CH Robinson (+3,9%) y Pentair PLC (+3,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Ralph Lauren (-9,12%), Universal Health (-5,7%) y Western Digital (-4,4%).