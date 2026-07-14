Una colombiana de 30 años accedió a la eutanasia y dejó un mensaje de despedida: "Me siento muy tranquila"

Para la eutanasia se contemplan casos de enfermedad grave e incurable que produzcan a la persona un sufrimiento físico o psicológico incompatible con su concepto de vida digna.

Al requerir la eutanasia representada por su abogado, Lucas Correa Montoya, Catalina logró en septiembre de 2025 que por fin la justicia de Colombia le hiciera lugar a su caso.

Catalina Giraldo murió el 9 de julio pasado, mientras la Corte Constitucional de Colombia sigue el estudio de su caso para determinar si pacientes como ella podrían acceder al protocolo de Asistencia Médica al Suicidio.

La despedida de Catalina Giraldo

Antes de acceder al protocolo requerido, Catalina concedió una última entrevista al canal colombiano Caracol TV, en la que afirmó: "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente".

Catalina incluso señaló su internación de 2019 como el punto determinante en su camino para decidirse por la muerte digna: "El riesgo de suicidio era muy alto. Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar".

"Esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días", señaló la joven.