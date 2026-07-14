Una colombiana de 30 años accedió a la eutanasia y dejó un mensaje de despedida: "Me siento muy tranquila"
Catalina Giraldo, de 30 años, se convirtió en el caso más reciente de una persona que accedió a la eutanasia tras ganar una batalla legal en su país, Colombia.
Una mujer de 30 años llamada Catalina Giraldo logró días atrás acceder a la eutanasia en Colombia por motivos vinculados a su salud mental tras librar una batalla legal contra las autoridades para que se le proporcionara Asistencia Médica al Suicidio debido a su diagnóstico psiquiátrico.
Catalina luchó durante una década para componer su salud mental, sometiéndose a toda clase de tratamientos, incluidos 40 esquemas farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, administración de ketamina y nueve hospitalizaciones por intento de quitarse la vida.
En 2025 se viralizó el pedido de la joven psicóloga a su entidad promotora de salud para acceder a la Asistencia Médica al Suicidio (es decir, a que un profesional de la medicina le proporcione las drogas necesarias para quitarse la vida), algo que está despenalizado desde 2022 en Colombia pero aún no tiene la reglamentación necesaria para su aplicación.
Según informó la BBC, debido a la falta de reglamentación del suicido asistido Giraldo aceptó el protocolo para la eutanasia, en la cual un médico aplica el protocolo establecido para lograr el mismo fin.
Lo que ocurre es que Catalina tenía un diagnóstico vinculado a su salud mental: tenía un trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.
Para la eutanasia se contemplan casos de enfermedad grave e incurable que produzcan a la persona un sufrimiento físico o psicológico incompatible con su concepto de vida digna.
Al requerir la eutanasia representada por su abogado, Lucas Correa Montoya, Catalina logró en septiembre de 2025 que por fin la justicia de Colombia le hiciera lugar a su caso.
Catalina Giraldo murió el 9 de julio pasado, mientras la Corte Constitucional de Colombia sigue el estudio de su caso para determinar si pacientes como ella podrían acceder al protocolo de Asistencia Médica al Suicidio.
La despedida de Catalina Giraldo
Antes de acceder al protocolo requerido, Catalina concedió una última entrevista al canal colombiano Caracol TV, en la que afirmó: "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente".
Catalina incluso señaló su internación de 2019 como el punto determinante en su camino para decidirse por la muerte digna: "El riesgo de suicidio era muy alto. Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar".
"Esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días", señaló la joven.
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