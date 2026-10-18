Habló la periodista que se volvió viral por una entrevista con un entrenador y sorprendió con su revelación

La comunicadora también hizo referencia a Lucie Hloupa, esposa del entrenador, y a la posibilidad de que haya seguido de cerca el episodio. “Su esposa sigue nuestras entrevistas con mucha atención, y creo que le alegró que esta entrevista se volviera viral”, sostuvo, en una declaración que sumó otro elemento a la conversación que se había instalado en las plataformas digitales.

Pero la repercusión no estuvo vinculada únicamente con el comportamiento de Oulehla. Jáksová también quedó en el centro de los comentarios por su imagen y por los atuendos que suele elegir para sus apariciones en las tribunas y en las actividades relacionadas con el club.

Su postura sobre las críticas

Consultada sobre los cuestionamientos que recibe en redes sociales por su vestimenta, la presentadora defendió su manera de mostrarse y aseguró que sus elecciones no tienen una intención provocativa. “No creo que me vista de forma provocativa. Aquí en la República Checa, es normal que una mujer se ponga ropa bonita y tacones cuando sale y quiere verse bien”, argumentó ante The Sun.

Además, explicó que la imagen y el entretenimiento forman parte de la estrategia de comunicación de la institución. “El entretenimiento es la base de nuestro marketing, y todo lo demás se construye a su alrededor. En Viagem, creemos que el fútbol es como el mundo del espectáculo. Entiendo que a algunas personas les alegraría que me viera cubierta, pero, por otro lado, también decepcionaría a mucha gente”, agregó.

Jáksová cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram, una cifra que creció a partir de la difusión internacional del video. Antes de que la entrevista se volviera viral, tenía alrededor de 40.000 seguidores, por lo que el episodio también impulsó su exposición en las redes sociales.

En el plano personal, la periodista mantiene una relación con el entrenador de boxeo Petr Petruzálek, con quien tiene dos hijos. Al hablar sobre su vida sentimental, resumió el vínculo con una frase: “Tenemos una hermosa relación llena de amor”.

Cómo llegó al club

La llegada de Jáksová al FK Viagem Ústí nad Labem se produjo al finalizar la temporada anterior, cuando los dirigentes de la institución se comunicaron directamente con ella para ofrecerle el puesto de presentadora. La propuesta la tomó por sorpresa, ya que hasta ese momento no tenía experiencia en esa función.

“La dirección del club se puso en contacto conmigo directamente y me hizo la oferta. Admito que estaba contenta y sorprendida al mismo tiempo”, contó en una entrevista con Daily Mail.

La periodista reconoció que necesitó un tiempo para evaluar la propuesta antes de aceptar el desafío. “Lo pensé un tiempo, pero finalmente dije: ‘¿Por qué no? Lo voy a intentar’. Sin embargo, no tenía experiencia, así que aprendí todo sobre la marcha”, relató.

Según explicó, cuando comenzó a trabajar para el club, sus conocimientos futbolísticos eran “bastante básicos o mínimos”. Desde entonces, fue incorporando herramientas para desarrollar sus tareas, que incluyen la cobertura de los encuentros y distintas responsabilidades vinculadas con la comunicación institucional.

Mientras Jáksová continúa afianzándose en su rol, las imágenes de la entrevista con Oulehla siguen circulando por distintas plataformas. Entre las reacciones más repetidas, algunos usuarios bromearon con que el entrenador “está luchando por su vida”, mientras que otros destacaron que su “nivel de autocontrol es bíblico”. También hubo quienes ironizaron sobre la presencia de su esposa y escribieron: “su esposa está mirando, todo el respeto para su control visual”.

Así, un intercambio que inicialmente parecía una entrevista más después de un partido terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. La actitud del entrenador, la respuesta de la periodista y las reacciones del público transformaron una escena cotidiana del fútbol checo en una historia que trascendió las fronteras del deporte.