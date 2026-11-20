Hackers se infiltraron en las bases de datos de Visa, Mastercard y JPMorgan y difundieron infomación sensible
Los hackers filtraron direcciones de correo electrónico, números de teléfono y hasta IDs de cuentas del JPMorgan Chase.
Un grupo de hackers robaron datos de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase a un proveedor externo y los filtró en la denominada dark web después de dar a las compañías 48 horas para pagar un rescate. Robaron direcciones de correo electrónico, números de teléfono y hasta IDs de cuentas del JPMorgan Chase.
Las compañías confirmaron este jueves que fueron víctimas de un ciberataque, pero tranquilizaron a sus clientes al asegurar que no lograron ahcerse con ninguna información financiera.
"Hemos sabido que terceros que prestan servicios a la firma han sido el objetivo de un ciberataque", señaló el banco estadounidense JPMorgan Chase en la red social X.
"Basándonos en nuestra investigación hasta ahora, creemos que los atacantes accedieron a determinados datos de marketing en manos de esos proveedores, que pueden incluir algunos nombres de clientes y direcciones de correo electrónico."
El banco indicó que ninguno de sus servicios se vio afectado y que el incidente no guarda relación con los problemas informáticos que sufrieron los clientes a principios de esta semana.
En la última semana, JPMorgan Chase, United Airlines e incluso la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (National Security Agency - NSA) sufrieron caídas de sus sistemas informáticos.
Un grupo de piratas informáticos llamado n0n se atribuyó la autoría del ataque contra el subcontratista del banco y publicó documentos que supuestamente respaldan sus afirmaciones, explicó la empresa de ciberseguridad SOCRadar.
El grupo de piratas informáticos lanzó una cuenta regresiva de 48 horas para el pago del rescate antes de filtrar los archivos de marketing robados.
SOCRadar señaló que no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de estas afirmaciones.
Según la empresa, el grupo tiene origen en Rusia y surgió en septiembre. Asegura haber pirateado cerca de 200 compañías en todo el mundo.
El gigante de los pagos Visa subrayó que estaba "al tanto de estas afirmaciones" y que estaban relacionadas con un proveedor radicado en Asia-Pacífico.
"Los sistemas de Visa no estuvieron implicados y no se vieron afectados. No se han visto comprometidos datos de pago como números de tarjeta", afirmó la compañía.
Mastercard, el principal competidor de Visa, adoptó un tono similar en su respuesta.
Señaló que el ataque "resultó en la exposición de una cantidad limitada de información no relacionada con pagos perteneciente a un subconjunto de titulares de tarjeta inscritos en un programa de beneficios específico".
Añadió que sus equipos estaban "trabajando con el proveedor para apoyar a los titulares de tarjeta afectados según sea necesario".
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