En la última semana, JPMorgan Chase, United Airlines e incluso la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (National Security Agency - NSA) sufrieron caídas de sus sistemas informáticos.

Un grupo de piratas informáticos llamado n0n se atribuyó la autoría del ataque contra el subcontratista del banco y publicó documentos que supuestamente respaldan sus afirmaciones, explicó la empresa de ciberseguridad SOCRadar.

El grupo de piratas informáticos lanzó una cuenta regresiva de 48 horas para el pago del rescate antes de filtrar los archivos de marketing robados.

SOCRadar señaló que no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de estas afirmaciones.

Según la empresa, el grupo tiene origen en Rusia y surgió en septiembre. Asegura haber pirateado cerca de 200 compañías en todo el mundo.

El gigante de los pagos Visa subrayó que estaba "al tanto de estas afirmaciones" y que estaban relacionadas con un proveedor radicado en Asia-Pacífico.

"Los sistemas de Visa no estuvieron implicados y no se vieron afectados. No se han visto comprometidos datos de pago como números de tarjeta", afirmó la compañía.

Mastercard, el principal competidor de Visa, adoptó un tono similar en su respuesta.

Señaló que el ataque "resultó en la exposición de una cantidad limitada de información no relacionada con pagos perteneciente a un subconjunto de titulares de tarjeta inscritos en un programa de beneficios específico".

Añadió que sus equipos estaban "trabajando con el proveedor para apoyar a los titulares de tarjeta afectados según sea necesario".