Hallan en el río Danubio restos humanos y una moto de la Segunda Guerra Mundial

El hallazgo movilizó al Instituto y Museo de Historia Militar de Hungría y al Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Servicio Alemán de Tumbas de Guerra). Las labores de recuperación permitieron rescatar la moto, un lote de minas contracarro Tellermine 35, un bidón de combustible metálico y diversas condecoraciones.

La moto que dejó al descubierto el descenso del nivel de las aguas del Danubio se hallaba completa y en bastante buen estado de conservación, pese a haber estado 80 años bajo el agua, ya que se fabricó entre 1944 y 1945.

Los dos fallecidos se encontraron chapas de identificación alemanas perfectamente conservadas.

Dos muertos que probablemente seguían siendo dados por desaparecidos hasta hoy

En el caso de los soldados alemanes caídos en la Segunda Guerra Mundial, las chapas de identificación se partían en dos. Una mitad permanecía con el cadáver, la otra se enviaba al servicio de información de la Wehrmacht en Berlín, lo que permitía registrar las muertes y avisar a las familias.

Como en el caso de los dos hombres recuperados del Danubio ambas chapas estaban completas, todo apunta a que sus familias esperaron en vano una notificación oficial.

Además de las chapas aparecieron una alianza y un distintivo de brazo Kuban. Si se lograra atribuir sin dudas la insignia a uno de los dos caídos, podría aportar una pista valiosa sobre su trayectoria militar. El 'Kuban-Schild' se concedía a soldados alemanes que en 1943 participaron en la defensa de la cabeza de puente de Kuban, en el sur de la Unión Soviética. La condecoración fue creada en septiembre de ese mismo año.

Rescatan del Danubio una motocicleta de la Wehrmacht en perfecto estado.

Una de las chapas halladas perteneció a un soldado del brazo militar de combate de la Alemania nazi

Una de las chapas halladas ahora en el Danubio pertenecía a un soldado de la Wehrmacht y la segunda a un miembro de las Waffen SS. Sin embargo, todavía hay que aclarar si esas chapas corresponden realmente a los dos cuerpos recuperados. Cualquier identificación preliminar que proponga el Volksbund tendría que ser confirmada después oficialmente por el Archivo Federal alemán.

A lo largo de toda la guerra, alrededor de 900.000 personas sirvieron en las Waffen SS. Entre ellas había nazis convencidos y voluntarios extranjeros, pero también, sobre todo hacia el final del conflicto, reclutados a la fuerza y menores de edad. Las Waffen SS fueron responsables de numerosos crímenes de guerra y participaron en el Holocausto, y en los juicios de Núremberg de 1946 fueron declaradas organización criminal.