La polémica declaración de un senador uruguayo contra la homosexualidad

“Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no”, complementó. En este contexto, uno de los entrevistadores le señaló que en la naturaleza, hay muchas especies homosexuales, a lo que el legislador le replicó: “Mi perro es perro y se ve como perro”.

Pero esto no quedó ahí, Guillermo Domenech también tuvo tiempo para ofender a las personas trans: "Nacemos hombre y mujer. Yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman. Lo que es, es; lo que no es, no es. Lo que pasa es que partimos de principios lógicos distintos”.

“Para mí no hay una mujer trans. Es un hombre que se viste de mujer. Si le hacen una autopsia dentro de 5.000 años o le hacen un estudio genético, va a surgir que es hombre o es mujer. Una cosa es la conducta que yo tengo y otra cosa es lo que soy. Yo soy lo que soy. Ahora, me puedo imaginar mil cosas distintas: me puedo creer Einstein. ¿Por qué le tengo que decir mujer a alguien que se disfraza de mujer?”, cuestionó.

Y agregó: “Quizás lo tenga que tratar porque esa persona está teniendo un problema psiquiátrico”.