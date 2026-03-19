Imagen impactante: así fue herido un periodista por un ataque de Israel al Líbano

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"Se trata del desplazamiento forzado de un millón de personas, lo cual sigue siendo un crimen de guerra. Además, debemos decir que atacar a periodistas es un crimen de guerra. Atacar infraestructura civil es un crimen de guerra. Pero si creen que van a silenciarnos, si creen que nos vamos a mantener al margen, están muy, muy equivocados", manifestó.

Por su parte la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que, "en el contexto del asesinato de 200 periodistas en Gaza" por parte de fuerzas israelíes, el ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano "no puede calificarse de casual".

"Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un 'importante objetivo militar estratégico', sino en el lugar donde se realizaba el reportaje", subrayó en alusión a declaraciones previas del mando militar israelí.