Terremotos en Venezuela: el gobierno elevó el número de muertos y heridos
Con el transcurrir de las horas va aumentando el número de víctimas del doble sismo que sacudió al país caribeño, mientras se continúa con la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.
El gobierno de Venezuela elevó este jueves el número de víctimas de los terremotos que sacudieron al país durante la tarde del miércoles (hora local): son 235 los muertos confirmados y 4.300 los heridos de diversa consideración.
Fue el ministro de Salud de ese país, Carlos Alvarado, quien señaló que "en el sistema público, hemos atendidos al corte de las 7 de la noche del día de hoy más 4.300 heridos”, añadiendo que “hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud".
En declaraciones a la televisión venezolana, el funcionario señaló que se trabaja de manera articulada con el sistema de salud privado a través de la Asociación de Clínicas Privadas, donde más de 150 personas están siendo atendidas en doce centros de salud.
Precisó que la mayoría de las personas heridas y fallecidas provienen del estado La Guaira, entre las zonas más afectadas por los sismos, agregando que se habilitaron hospitales de campaña en dicha región para incrementar la atención de emergencias.
“Hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña… Estamos incorporando otros sectores para la atención de nuestros pacientes, de manera coordinada y dar mayor cobertura a este estado que es el más afectado por el terremoto”, agregó Alvarado.
Catástrofe en Venezuela: el video de la tragedia en primera persona
Con el correr de las horas siguen apareciendo testimonios en video de venezolanos que, literalmente, tuvieron que correr para sobrevivir ante la envergadura del desastre que sacudió al parís caribeño y cuyas consecuencias se sufren y se sufrirán durante años.
Como el hombre que, en medio de uno de los dos sismos que alrededor de las 6 de la tarde (hora local), iba bajando las escaleras del edificio donde se hallaba su vivienda mientras la estructura iba colapsando a su alrededor.
A medida que iba descendiendo piso tras piso, esta persona grababa con su teléfono celular los daños que el edificio había sufrido, con daños tan visibles que presagiaban su derrumbe sobre la humanidad de quien, casi milagrosamente, logró sobrevivir a la tragedia.
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