Terremotos en Venezuela: el gobierno elevó el número de muertos y heridos

“Hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña… Estamos incorporando otros sectores para la atención de nuestros pacientes, de manera coordinada y dar mayor cobertura a este estado que es el más afectado por el terremoto”, agregó Alvarado.

Catástrofe en Venezuela: el video de la tragedia en primera persona

Con el correr de las horas siguen apareciendo testimonios en video de venezolanos que, literalmente, tuvieron que correr para sobrevivir ante la envergadura del desastre que sacudió al parís caribeño y cuyas consecuencias se sufren y se sufrirán durante años.

Como el hombre que, en medio de uno de los dos sismos que alrededor de las 6 de la tarde (hora local), iba bajando las escaleras del edificio donde se hallaba su vivienda mientras la estructura iba colapsando a su alrededor.

A medida que iba descendiendo piso tras piso, esta persona grababa con su teléfono celular los daños que el edificio había sufrido, con daños tan visibles que presagiaban su derrumbe sobre la humanidad de quien, casi milagrosamente, logró sobrevivir a la tragedia.