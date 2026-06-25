Inauguraron "Argentina Way" en Nueva York: de qué se trata el homenaje y dónde queda

Los motivos detrás de una distinción exclusiva en Nueva York

Nueva York es sumamente estricta a la hora de otorgar este tipo de reconocimientos en su trazado urbano, existiendo contados antecedentes de comunidades extranjeras con calle propia, como los casos de Little Brazil, Little Spain o Little Korea.

De acuerdo con la resolución oficial aprobada por las autoridades neoyorquinas, el nombramiento busca honrar los profundos lazos históricos, económicos y culturales que unen a la República Argentina con la ciudad de Nueva York.

También tiene como objetivo celebrar a la vibrante comunidad de residentes argentinos que habitan y aportan al día a día de la Gran Manzana; y reconocer la trayectoria de décadas del Consulado como un puente fundamental para la amistad, el desarrollo de las artes y la cooperación internacional.

Durante la inauguración, el canciller remarcó el profundo impacto de ver los colores y el nombre del país integrados formalmente al paisaje urbano estadounidense.

"Pocos tributos tienen un significado mayor que ver el nombre de Argentina escrito en la geografía de una ciudad que ayudó a moldear el mundo moderno. Es un gesto de reconocimiento por parte de la ciudad de Nueva York y un reflejo de los fuertes lazos que unen a nuestros dos países", expresó la autoridad diplomática frente a la comitiva y los residentes argentinos que se acercaron a celebrar un hito que, desde hoy, acorta las distancias con la patria.