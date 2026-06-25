Inauguraron "Argentina Way" en Nueva York: de qué se trata el homenaje y dónde queda
El cartel fue descubierto en una emblemática esquina de Manhattan. El homenaje destaca lazos culturales y la histórica presencia diplomática en la Gran Manzana.
En una emotiva ceremonia celebrada en el centro de Manhattan, se descubrió de forma oficial el cartel de “Argentina Way”, la primera calle que lleva el nombre de la nación en la ciudad de Nueva York. El acto formal estuvo encabezado por el canciller Pablo Quirno, quien formalizó el bautismo de la icónica esquina de Calle 56 y Quinta Avenida.
A partir de ahora, la huella de nuestro país quedó inmortalizada en la geografía de una de las metrópolis más importantes del mundo.
La iniciativa había sido impulsada hace más de un año por el consulado argentino en esa ciudad. La elección del lugar exacto no es casual: responde de manera directa a la ubicación estratégica del edificio de la delegación diplomática, emplazado sobre la calle 56, justo entre las avenidas Quinta y Sexta.
Los motivos detrás de una distinción exclusiva en Nueva York
Nueva York es sumamente estricta a la hora de otorgar este tipo de reconocimientos en su trazado urbano, existiendo contados antecedentes de comunidades extranjeras con calle propia, como los casos de Little Brazil, Little Spain o Little Korea.
De acuerdo con la resolución oficial aprobada por las autoridades neoyorquinas, el nombramiento busca honrar los profundos lazos históricos, económicos y culturales que unen a la República Argentina con la ciudad de Nueva York.
También tiene como objetivo celebrar a la vibrante comunidad de residentes argentinos que habitan y aportan al día a día de la Gran Manzana; y reconocer la trayectoria de décadas del Consulado como un puente fundamental para la amistad, el desarrollo de las artes y la cooperación internacional.
Durante la inauguración, el canciller remarcó el profundo impacto de ver los colores y el nombre del país integrados formalmente al paisaje urbano estadounidense.
"Pocos tributos tienen un significado mayor que ver el nombre de Argentina escrito en la geografía de una ciudad que ayudó a moldear el mundo moderno. Es un gesto de reconocimiento por parte de la ciudad de Nueva York y un reflejo de los fuertes lazos que unen a nuestros dos países", expresó la autoridad diplomática frente a la comitiva y los residentes argentinos que se acercaron a celebrar un hito que, desde hoy, acorta las distancias con la patria.
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