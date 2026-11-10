Declan Rice reveló por qué dejó de usar X hace tres años: "Te arruina todo el día"

Para Rice, alejarse de ese entorno representa una manera de evitar que las opiniones ajenas interfieran en su vida cotidiana. "Creo que esa es una de mis mayores fortalezas: la capacidad de ignorar el ruido y no lidiar con ese tipo de cosas", sostuvo.

La preocupación de Rice por los chicos y las redes sociales

El volante del Arsenal también manifestó inquietud por la relación que los más jóvenes mantienen con las plataformas digitales. "Creo que las redes sociales para los niños sí que son un problema, sin duda", afirmó durante la charla.

Para explicar su postura, recordó cómo era su infancia en Kingston, al suroeste de Londres, donde acostumbraba pasar las tardes en la calle junto a sus amigos. "Siento que ya no tienen tanta personalidad como hace unos años", reflexionó. Y agregó: "Todos estábamos en la calle, todas las noches. Simplemente interactuando entre nosotros".

Por último, Rice habló sobre la educación que busca transmitirle a Jude, su hijo con Lauren, y remarcó la importancia de enseñarle el valor del esfuerzo y del dinero. "Quieres inculcarle valores a tu hijo, no que se malcríe. Quieres que trabaje y que comprenda el valor de la vida y del dinero", explicó.