Declan Rice reveló por qué dejó de usar X hace tres años: "Te arruina todo el día"
En una entrevista, el mediocampista del Arsenal contó cómo los comentarios negativos pueden afectar su estado de ánimo y recordó los ataques que recibió su esposa.
Declan Rice decidió mantenerse alejado de las redes sociales para proteger su bienestar y el de su familia. El futbolista de la Selección de Inglaterra y del Arsenal lleva tres años sin utilizar X, una determinación que tomó después de comprobar el impacto que pueden tener los mensajes agresivos y las opiniones de desconocidos.
Su decisión también estuvo relacionada con el hostigamiento que sufrió su pareja, Lauren Fryer, por parte de usuarios de internet. En abril de 2024, la mujer recibió numerosos comentarios ofensivos sobre su apariencia física, una situación que llevó al mediocampista a salir públicamente en su defensa.
"Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre", expresó Rice en aquel momento. Tras los ataques, Fryer configuró su cuenta de X como privada y eliminó sus publicaciones de Instagram, donde tenía miles de seguidores.
¿Por qué Declan Rice dejó de utilizar X?
En una entrevista con la revista GQ, el futbolista confirmó que no volvió a ingresar a la plataforma desde hace tres años y explicó cómo los mensajes negativos pueden condicionar el día de una persona. "No he vuelto a usar la aplicación desde entonces", aseguró.
Además, describió el efecto que puede generar leer una crítica en internet, incluso cuando alguien atraviesa un buen momento: "Puedes estar teniendo una mañana estupenda. Lees algo y te arruina todo el día".
Para Rice, alejarse de ese entorno representa una manera de evitar que las opiniones ajenas interfieran en su vida cotidiana. "Creo que esa es una de mis mayores fortalezas: la capacidad de ignorar el ruido y no lidiar con ese tipo de cosas", sostuvo.
La preocupación de Rice por los chicos y las redes sociales
El volante del Arsenal también manifestó inquietud por la relación que los más jóvenes mantienen con las plataformas digitales. "Creo que las redes sociales para los niños sí que son un problema, sin duda", afirmó durante la charla.
Para explicar su postura, recordó cómo era su infancia en Kingston, al suroeste de Londres, donde acostumbraba pasar las tardes en la calle junto a sus amigos. "Siento que ya no tienen tanta personalidad como hace unos años", reflexionó. Y agregó: "Todos estábamos en la calle, todas las noches. Simplemente interactuando entre nosotros".
Por último, Rice habló sobre la educación que busca transmitirle a Jude, su hijo con Lauren, y remarcó la importancia de enseñarle el valor del esfuerzo y del dinero. "Quieres inculcarle valores a tu hijo, no que se malcríe. Quieres que trabaje y que comprenda el valor de la vida y del dinero", explicó.
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