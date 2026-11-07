La hermana del rey de Inglaterra va a Malvinas justo cuando el Tribunal del Mar trata del reclamo argentino

Buenos Aires solicitó medidas para intentar detener la explotación de hidrocarburos mientras se sustancia el proceso arbitral correspondiente, uno de los movimientos diplomáticos y jurídicos más importantes impulsados por nuestro país.

En la presentación se sostiene que las actividades autorizadas por Londres afectan derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y reclama que se impida el avance de nuevos desarrollos hidrocarburíferos hasta que se resuelva la controversia de fondo; esto es, la cuestión de la soberanía sobre el archipiélago.