La hermana del rey de Inglaterra va a Malvinas justo cuando el Tribunal del Mar trata del reclamo argentino
La princesa Ana arribará al archipiélago el próximo lunes, justo cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzará a tratar el reclamo argentino contra su país por Sea Lion.
La visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas volverá a instalar al archipiélago argentino en el centro de la agenda internacional, ya que arribará a la zona justo cuando comenzarán las audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde el Gobierno presentó un reclamo a raíz de los proyectos de explotación petrolera en el mar argentino.
Según la agenda difundida por el Palacio de Buckingham, la hermana del rey Carlos III permanecerá en las Malvinas y en las Georgias del Sur hasta el 20 de noviembre para mantener reuniones con miembros de la comunidad isleña, recorrer instalaciones locales y participar de actividades institucionales junto a representantes locales de la ocupación británica.
Junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, la integrante de la familia real llegará el lunes próximo a Puerto Argentino e iniciará un recorrido que incluirá encuentros protocolares con autoridades ocupantes, visitando también el faro de Cabo Pembroke, las instalaciones de Tussac House y el recién inaugurado Complejo Deportivo Nacional.
¿Visita protocolar y provocación?
La coincidencia temporal con las audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar programadas para los días 10 y 11 de noviembre, en Hamburgo, otorga a la visita de la princesa una dimensión política rayana en la provocación, aunque desde Londres se asegura que viaja en su función de patrona del South Georgia Heritage Trust, organización dedicada a la conservación patrimonial y ambiental de las Georgias del Sur.
Como se sabe, durante esas audiencias representantes de la Argentina y del Reino Unido expondrán en el marco de la disputa vinculada al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en el Mar Argentino, al norte de las Malvinas.
Buenos Aires solicitó medidas para intentar detener la explotación de hidrocarburos mientras se sustancia el proceso arbitral correspondiente, uno de los movimientos diplomáticos y jurídicos más importantes impulsados por nuestro país.
En la presentación se sostiene que las actividades autorizadas por Londres afectan derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y reclama que se impida el avance de nuevos desarrollos hidrocarburíferos hasta que se resuelva la controversia de fondo; esto es, la cuestión de la soberanía sobre el archipiélago.
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