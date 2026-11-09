Inglaterra vs. Croacia, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV

El seleccionado inglés, que llega con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, comenzó con una caída ante España, pero luego consiguió tres triunfos consecutivos. De esta manera, los dirigidos por Thomas Tuchel buscarán una nueva victoria en condición de local para llegar con posibilidades de pelear por el liderazgo en la última jornada, cuando visite a España.