Inglaterra vs. Croacia, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV
El elenco inglés recibe a Croacia en Wembley con el objetivo de sumar de a tres para llegar con posibilidades de pelear por el liderazgo en la última jornada de la fase de grupos del Grupo A3.
Inglaterra recibe a Croacia este jueves, desde las 16.45, en Wembley, por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro, correspondiente al Grupo A3, será televisado por Disney+ Premium.
El seleccionado inglés, que llega con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, comenzó con una caída ante España, pero luego consiguió tres triunfos consecutivos. De esta manera, los dirigidos por Thomas Tuchel buscarán una nueva victoria en condición de local para llegar con posibilidades de pelear por el liderazgo en la última jornada, cuando visite a España.
Por otro lado, el conjunto de Slaven Bilic suma tres unidades, con una victoria y tres derrotas. Después de comenzar con un triunfo ante República Checa, perdió frente a España en dos oportunidades y sufrió una contundente goleada por 7-0 ante Inglaterra.
Por este motivo, Croacia necesita sumar para llegar mejor posicionada a la última jornada, en la que se enfrentará a República Checa en un duelo directo que puede definir qué seleccionado termina en el último puesto del grupo y pierde la categoría.
Formaciones de Inglaterra vs. Croacia por la Nations League
- Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Marc Guéhi, Jarrad Branthwaite, Lewis Hall; Declan Rice, Elliot Anderson; Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Joško Gvardiol, Luka Vuškovic, Ivan Perišic; Mateo Kovaic, Luka Modric; Petar Suic, Martin Baturina, Nikola Vlašic; Igor Matanovic. DT: Slaven Bilic.
Horario y televisación
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Hora: 16:45.
Estadio: Wembley.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: Disney+ Premium.
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