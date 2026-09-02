Insólita decisión en Filipinas: se casaron en una iglesia inundada tras mortales tormentas
Una pareja no tardó en viralizarse en redes sociales tras decidir casarse igual, a pesar de las trágicas lluvias que ya dejaron más de 30 muertos en Filipinas.
Lo que para muchas parejas habría sido el motivo perfecto para suspender el día más importante de sus vidas, para Lhiane Galang y Gilbert Gibo Chico se convirtió en una muestra inolvidable de determinación. Con su vestido blanco de novia y un ramo de flores en la mano, la mujer avanzó con paso firme por el pasillo central de la parroquia de San Juan Bautista, en el municipio de Hagonoy (Filipinas), completamente cubierto por agua turbia de inundación.
El video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, muestra el momento exacto en que la novia cruza la nave central mientras la cola de su vestido flota sobre el agua marrón. A los lados, un reducido grupo de familiares e invitados observan la escena de pie o descalzos sobre las banquetas de madera del templo, con aplausos y emoción.
Graves inundaciones en Filipinas: ya hay al menos 39 muertos y 3 desaparecidos
La provincia de Bulacan, ubicada al norte de Manila, enfrenta desde hace semanas graves inundaciones provocadas por las intensas lluvias y el paso de sistemas tropicales que obligaron a declarar el estado de calamidad en la región tras, al menos, 39 muertes.
Debido al nivel del agua dentro del recinto eclesial, las autoridades parroquiales habían aconsejado a los novios reprogramar la ceremonia. Sin embargo, la pareja rechazó la sugerencia y optó por seguir adelante con sus planes.
El novio, vestido con un traje tradicional, y el sacerdote aguardaron junto al altar en medio del agua para llevar a cabo una ceremonia reducida pero llena de emotividad.
"Habíamos esperado este día durante mucho tiempo y no queríamos que la lluvia ni las inundaciones nos detuvieran. Tal vez no fue la boda que imaginamos, pero sin duda será un día que jamás olvidaremos", expresaron los recién casados tras dar el sí, para explicar tan insólito momento.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario