Insólita decisión en Filipinas: se casaron en una iglesia inundada tras mortales tormentas

Lo que para muchas parejas habría sido el motivo perfecto para suspender el día más importante de sus vidas, para Lhiane Galang y Gilbert Gibo Chico se convirtió en una muestra inolvidable de determinación. Con su vestido blanco de novia y un ramo de flores en la mano, la mujer avanzó con paso firme por el pasillo central de la parroquia de San Juan Bautista, en el municipio de Hagonoy (Filipinas), completamente cubierto por agua turbia de inundación.