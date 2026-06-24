Sorpresivo pronóstico de nieve en Buenos Aires: el mapa del frío y las nevadas para este jueves

image Sorpresivo pronóstico de nieve en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para quienes esperan que el fenómeno se extienda, el SMN aclaró que la ventana de tiempo para la caída de nieve estará acotada estrictamente a la mañana del jueves.

Para el viernes, si bien ya no hay probabilidades de nevadas, el frío se intensificará aún más debido al congelamiento del suelo. Se espera una jornada con cielo entre mayor y parcialmente nublado, donde el termómetro tocará el extremo con una mínima de -1°C y una máxima que alcanzará tímidamente los 12°C. Los operadores turísticos y los habitantes de la comarca ya preparan las cámaras de fotos ante lo que promete ser un amanecer de película.

Qué condiciones deben darse para la nieve en AMBA

Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas:

Aire muy frío: Una masa de aire polar debe ingresar y mantenerse sumamente estable en todos los niveles de la atmósfera.

Precipitaciones: Tiene que haber suficiente humedad en el ambiente para poder generar nubes y precipitaciones constantes.

Temperatura en superficie: Al nivel del suelo, la temperatura debe marcar cerca de los 0°C o menos, permitiendo que el copo no se derrita antes de tocar la tierra.