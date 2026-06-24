Sorpresivo pronóstico de nieve en Buenos Aires: el mapa del frío y las nevadas para este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional espera que este jueves llegue la nieve en diferentes zonas de Buenos Aires, en medio de la ola de frío.
En medio de una de las semanas con más frío del año, potenciada por el alerta amarilla por temperaturas extremas, una noticia comenzó a correr con fuerza y a encender la ilusión de los bonaerenses: los pronósticos indican que para este jueves hay probabilidades de caída nieve en la provincia de Buenos Aires.
Ante el ingreso de la masa de aire de origen polar, las condiciones atmosféricas se alinearon para que el fenómeno, sumamente inusual en esta región del país, vuelva a ser el gran protagonista de la jornada. Sin embargo, para ver el paisaje completamente blanco habrá que alejarse de la capital y el conurbano y mirar directamente hacia el sur de la provincia.
El mapa de la nieve en Buenos Aires para este jueves
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) está dirigido específicamente a la zona de las sierras bonaerenses. Las localidades que esperan registrar nevadas durante las primeras horas de este jueves son:
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Villa Ventana
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Sierra de la Ventana
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Tornquist
De acuerdo con el reporte oficial, el jueves comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, franja en la que se ubican las probabilidades de lloviznas y nevadas. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 0°C y una máxima de apenas 11°C en la región serrana.
Para quienes esperan que el fenómeno se extienda, el SMN aclaró que la ventana de tiempo para la caída de nieve estará acotada estrictamente a la mañana del jueves.
Para el viernes, si bien ya no hay probabilidades de nevadas, el frío se intensificará aún más debido al congelamiento del suelo. Se espera una jornada con cielo entre mayor y parcialmente nublado, donde el termómetro tocará el extremo con una mínima de -1°C y una máxima que alcanzará tímidamente los 12°C. Los operadores turísticos y los habitantes de la comarca ya preparan las cámaras de fotos ante lo que promete ser un amanecer de película.
Qué condiciones deben darse para la nieve en AMBA
Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas:
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Aire muy frío: Una masa de aire polar debe ingresar y mantenerse sumamente estable en todos los niveles de la atmósfera.
Precipitaciones: Tiene que haber suficiente humedad en el ambiente para poder generar nubes y precipitaciones constantes.
Temperatura en superficie: Al nivel del suelo, la temperatura debe marcar cerca de los 0°C o menos, permitiendo que el copo no se derrita antes de tocar la tierra.
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