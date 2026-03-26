Israel asegura que mató al Almirante de la Armada de Irán en el estrecho de Ormuz

La medida prohíbe principalmente el paso de buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados directos, aunque permite el tránsito seguro únicamente a países considerados no hostiles por Irán, como China e India.

En este marco, desde que comenzó el conflicto, al menos doce barcos comerciales resultaron dañados por ataques de drones o proyectiles iraníes.

Acciones militares en el Estrecho de Ormuz Acciones militares en el Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una ruta marítima fundamental para el comercio global, sobre todo para el transporte de crudo y del gas natural licuado. Se estima que por ese paso circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Durante los días más críticos de la guerra, por el lugar apenas navegaban dos o tres barcos.

El cierre del estrecho de Ormuz provocó alteraciones directas en los mercados internacionales, el precio del petróleo aumentó considerablemente y muchas naciones tuvieron que adoptar medidas extremas para paliar el desabastecimiento.

El ultimátum de Donald Trump a Irán por el estrecho de Ormuz

En una severa escalada de las tensiones bélicas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum definitivo a Irán: exigió la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz y amenazó con destruir por completo toda la infraestructura eléctrica y energética del país de Medio Oriente.

A través de su cuenta oficial en la red Truth Social, Trump había advertido que, si el paso marítimo no se abre "totalmente y sin amenazas" en un plazo exacto de 48 horas (cumplidas el lunes), las fuerzas militares norteamericanas iban a atacar y “aniquilar” las numerosas plantas de energía iraníes, comenzando primero por las instalaciones más grandes.