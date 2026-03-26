Israel asegura que mató al Almirante de la Armada de Irán en el estrecho de Ormuz
Alireza Tangsiri, de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue alcanzado por un misil durante un ataque en Bandar Abás.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asesinaron al comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Alireza Tangsiri, quien era clave en el bloqueo del estrecho de Ormuz. El hecho habría ocurrido durante un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás.
Para Katz, la baja del comandante es “un mensaje” a la Guardia Revolucionaria Islámica: “Las Fuerzas de Defensa de Israel los perseguirán y los eliminarán uno por uno”, advirtió.
Tangsiri fue abatido en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, mientras mantenía una reunión con altos mandos de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, según detallaron fuentes oficiales israelíes.
Medios de Israel sostuvieron que Tangsiri era el responsable del bloqueo del tránsito marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial.
Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Irán mantiene restringido el paso por el corredor marítimo para países a los que considera “enemigos”.
La medida prohíbe principalmente el paso de buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados directos, aunque permite el tránsito seguro únicamente a países considerados no hostiles por Irán, como China e India.
En este marco, desde que comenzó el conflicto, al menos doce barcos comerciales resultaron dañados por ataques de drones o proyectiles iraníes.
El estrecho de Ormuz es una ruta marítima fundamental para el comercio global, sobre todo para el transporte de crudo y del gas natural licuado. Se estima que por ese paso circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Durante los días más críticos de la guerra, por el lugar apenas navegaban dos o tres barcos.
El cierre del estrecho de Ormuz provocó alteraciones directas en los mercados internacionales, el precio del petróleo aumentó considerablemente y muchas naciones tuvieron que adoptar medidas extremas para paliar el desabastecimiento.
El ultimátum de Donald Trump a Irán por el estrecho de Ormuz
En una severa escalada de las tensiones bélicas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum definitivo a Irán: exigió la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz y amenazó con destruir por completo toda la infraestructura eléctrica y energética del país de Medio Oriente.
A través de su cuenta oficial en la red Truth Social, Trump había advertido que, si el paso marítimo no se abre "totalmente y sin amenazas" en un plazo exacto de 48 horas (cumplidas el lunes), las fuerzas militares norteamericanas iban a atacar y “aniquilar” las numerosas plantas de energía iraníes, comenzando primero por las instalaciones más grandes.
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