Israel asegura que restos de un misil iraní impactaron a metros del Muro de los Lamentos

La ofensiva de Estados Unidos e Israel fue iniciada el pasado 28 de febrero. Entre los muertos por los ataques figuran el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

misil muro de los lamentos

Imagen impactante: así fue herido un periodista por un ataque de Israel al Líbano

El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en un ataque israelí en el sur del Líbano. El ataque quedó registrado por la cámara de RT y se puede ver como, a pesar de estar ambos periodistas claramente identificados como trabajadores de prensa, un proyectil lanzado por avión israelí impacta a unos pocos metros de ellos que se encontraban en un puente cerca de una base militar.

Los dos periodistas debieron ser hospitalizados con heridas de metralla y fueron intervenidos quirúrgicamente para extraerles esquirlas del brazo de Sweeney y de la pierna de Ali Rida, su camarógrafo.