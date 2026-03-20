Israel asegura que restos de un misil iraní impactaron a metros del Muro de los Lamentos
El Ejército israelí reportó daños en un estacionamiento ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
El Ejército de Israel Informó este viernes que un fragmento de misil iraní cayó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, causando daños en un estacionamiento ubicado en el barrio judío, a unos 400 metros del Muro de los Lamentos y del complejo religioso de la Explanada de las Mezquitas.
"El régimen iraní demuestra una vez más que dispara indiscriminadamente, ya sea contra zonas civiles o lugares sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel", señaló en redes sociales, donde compartió una foto en la que se puede ver humo en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
El fragmento cayó en el parque Hatkuma, a pocos metros de la Puerta de Sion, donde las alertas antiaéreas sonaron en el marco de una nueva oleada de ataques por parte de Teherán.
La ofensiva de Estados Unidos e Israel fue iniciada el pasado 28 de febrero. Entre los muertos por los ataques figuran el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
Imagen impactante: así fue herido un periodista por un ataque de Israel al Líbano
El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en un ataque israelí en el sur del Líbano. El ataque quedó registrado por la cámara de RT y se puede ver como, a pesar de estar ambos periodistas claramente identificados como trabajadores de prensa, un proyectil lanzado por avión israelí impacta a unos pocos metros de ellos que se encontraban en un puente cerca de una base militar.
Los dos periodistas debieron ser hospitalizados con heridas de metralla y fueron intervenidos quirúrgicamente para extraerles esquirlas del brazo de Sweeney y de la pierna de Ali Rida, su camarógrafo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario