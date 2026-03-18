Israel atacó el Líbano: 12 personas murieron y 41 resultaron heridas en dos bombardeos sobre Beirut
Israel inició esta semana una operación terrestre "limitada y selectiva" en el sur del Líbano, donde la organización terrorista Hezbolá tiene su bastión.
Al menos 12 personas murieron y otros 41 resultaron heridos este miércoles por la madrugada en Beirut, la capital del Líbano, como consecuencia de dos ataques aéreos ejecutados por Israel.
Según informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano, podría haber más víctimas fatales y personas heridas atrapadas entre los escombros de los edificios impactados.
En principio los equipos de rescate recuperaron 12 cuerpos en el lugar, y se espera que la identificación de las víctimas se realice mediante pruebas de ADN.
En informes anteriores de la agencia de noticias china Xinhua constaba que los bombardeos de Israel sobre el Líbano tuvieron como objetivo los distritos de Zkak Blat y Basta Tahta, en Beirut.
Con el paso de las horas se volvieron virales los videos de los ataques, a los que se sumaron los bombardeos de Israel y los Estados Unidos sobre las instalaciones del campo de gas de South Pars, en Irán.
Además de ser el yacimiento de gas más grande del mundo, South Pars provee alrededor del 70% del gas natural doméstico de Irán.
La organización terrorista Hezbolá, que es aliada de Irán y controla gran parte del sur del Líbano, lanzó ataques contra Israel el 2 de marzo pasado, dos días después de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán en el que murió el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei.
A partir del bombardeo del 28 de febrero sobre Teherán, Israel inició una campaña militar contra Hezbolá que incluyó intensos bombardeos sobre Beirut y sus alrededores, y una operación terrestre "limitada y selectiva" para eliminar a la organización terrorista como amenaza.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país", dijo entonces el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado oficial.
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