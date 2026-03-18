Israel atacó el Líbano: 12 personas murieron y 41 resultaron heridas en dos bombardeos sobre Beirut

Además de ser el yacimiento de gas más grande del mundo, South Pars provee alrededor del 70% del gas natural doméstico de Irán.

La organización terrorista Hezbolá, que es aliada de Irán y controla gran parte del sur del Líbano, lanzó ataques contra Israel el 2 de marzo pasado, dos días después de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán en el que murió el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei.

A partir del bombardeo del 28 de febrero sobre Teherán, Israel inició una campaña militar contra Hezbolá que incluyó intensos bombardeos sobre Beirut y sus alrededores, y una operación terrestre "limitada y selectiva" para eliminar a la organización terrorista como amenaza.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país", dijo entonces el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado oficial.