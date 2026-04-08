Bill Gates declarará en el Congreso de Estados Unidos por su vínculo con Jeffrey Epstein
El cofundador de Microsoft deberá responder preguntas sobre su relación con el difunto delincuente sexual luego de que su nombre apareciera en los archivos.
Bill Gates deberá declarar ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Se espera que el cofundador de Microsoft responda a preguntas del Comité de Supervisión para explicar los detalles de su relación con el financista.
El nombre de Gates aparece en los “Archivos Epstein”, un conjunto de documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que incluye correos electrónicos, agendas de reuniones, registros de viajes y material fotográfico. Al respecto, el multimillonario ya se había pronunciado el pasado 4 de febrero, después de que el Departamento de Justicia hiciera públicas tres millones de páginas adicionales relacionadas con el difunto delincuente sexual.
La nueva audiencia, prevista para el 10 de junio, fue solicitada formalmente por el Comité de Supervisión, que busca determinar qué tipo de vínculo mantenían Gates y Epstein y el alcance de las relaciones del financista con figuras influyentes, posibles redes de financiamiento y eventuales encubrimientos.
Bill Gates reconoció su relación con Jeffrey Epstein
Bill Gates reconoció haber tenido contacto con Epstein a partir de 2011 en reuniones y cenas, pero negó haber cometido ninguna irregularidad. También negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.
Por el contrario, el cofundador de Microsoft aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con el financista, insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran "falsas".
Los archivos de Jeffrey Epstein que vinculan a Bill Gates
Los archivos fueron publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allí, surgió un mail escrito por Epstein donde vincula a Gates con supuestos encuentros sexuales extramatrimoniales con mujeres rusas. Según trascendió, también se menciona que el cofundador de Microsoft había intentado conseguir medicación para tratar una enfermedad de transmisión sexual con el fin de administrársela a su por entonces esposa, Melinda French, sin que ella supiera.
En tanto, una auditoría del equipo de investigación CNN KFile sobre los “Archivos Epstein” reveló la existencia de “cientos de referencias” al cofundador de Microsoft, encuentros sostenidos entre ambos hasta 2014, realizados en Estados Unidos y Europa. También revelan invitaciones de Epstein a Gates a su isla privada y reuniones que se habrían llevado a cabo en Nueva York, Seattle y Oslo.
Gates negó todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", sostuvo.
Afirmó que sus encuentros se limitaron a cenas y reuniones vinculadas a la filantropía y sostuvo: “No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, según declaraciones internas a las que accedió The Wall Street Journal.
Melinda French, quien se divorció del Gates en 2021, expresó que enterarse del contenido de los documentos fue “muy doloroso" y que el magnate debe responder ante la Justicia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario