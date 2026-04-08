Bill Gates declarará en el Congreso de Estados Unidos por su vínculo con Jeffrey Epstein

Los archivos de Jeffrey Epstein que vinculan a Bill Gates

Los archivos fueron publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allí, surgió un mail escrito por Epstein donde vincula a Gates con supuestos encuentros sexuales extramatrimoniales con mujeres rusas. Según trascendió, también se menciona que el cofundador de Microsoft había intentado conseguir medicación para tratar una enfermedad de transmisión sexual con el fin de administrársela a su por entonces esposa, Melinda French, sin que ella supiera.

Bill y Melinda Gates Bill Gates y Melinda French

En tanto, una auditoría del equipo de investigación CNN KFile sobre los “Archivos Epstein” reveló la existencia de “cientos de referencias” al cofundador de Microsoft, encuentros sostenidos entre ambos hasta 2014, realizados en Estados Unidos y Europa. También revelan invitaciones de Epstein a Gates a su isla privada y reuniones que se habrían llevado a cabo en Nueva York, Seattle y Oslo.

Gates negó todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", sostuvo.

Afirmó que sus encuentros se limitaron a cenas y reuniones vinculadas a la filantropía y sostuvo: “No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, según declaraciones internas a las que accedió The Wall Street Journal.

Melinda French, quien se divorció del Gates en 2021, expresó que enterarse del contenido de los documentos fue “muy doloroso" y que el magnate debe responder ante la Justicia.