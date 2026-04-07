Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un atacante muerto y otros dos heridos

tiroteo consulado israeli estambul

El agresor abatido fue identificado como Yunus ES, quien “fue capturado muerto” y mantenía “vínculos con un grupo terrorista que instrumentaliza la religión”, según informaron las autoridades turcas.

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Además, durante el intercambio de disparos dos policías resultaron levemente heridos, según confirmó el gobernador de Estambul, Davut Gul.

Al momento del hecho, el consulado de Israel se encontraba vacío, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una fuente cercana al caso precisó a la agencia AFP Ningún diplomático israelí "se encuentra actualmente en territorio turco" debido a las malas relaciones entre ambos países.

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En el lugar se montó un amplio operativo de seguridad y la zona que rodea el edificio diplomático fue acordonada rápidamente. Tras el ataque, se mantiene una fuerte presencia policial, con varios efectivos amarados patrullando la zona.

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