Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un atacante muerto y otros dos heridos
Tres hombres armados intentaron ingresar a la sede diplomática. Uno de los autores de los disparos tiene relación con grupos armados religiosos.
Un atacante murió y otros dos resultaron heridos tras enfrentarse con la policía en un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul, Turquía. Uno de los sospechosos tiene relación con grupos armados religiosos. Dos efectivos también sufrieron heridas leves.
El tiroteo ocurrió este martes poco antes de las 12.40 local (06.40 hora argentina) frente a un edificio situado en el distrito de Besiktas, una zona de alta seguridad en Estambul, donde se ubica la sede diplomática israelí.
Según se pudo observar en algunos videos grabados durante el tiroteo en Estambul, los agresores vestían con ropa de camuflaje, portaban mochilas y armas de cañón largo. En una de las grabaciones se divisa a uno de los atacantes disparando contra los efectivos policiales desde atrás de unas camionetas, hasta que cae al suelo.
El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, detalló que los sospechosos llegaron en un auto alquilado proveniente de Izmit y que uno de los atacantes fue identificado.
“Uno de los terroristas tiene relación con una organización que explota la religión. Los otros dos son hermanos y uno de ellos tiene antecedentes por drogas”, indicó. Medios turcos señalaron que podría tratarse del Estado Islámico.
El agresor abatido fue identificado como Yunus ES, quien “fue capturado muerto” y mantenía “vínculos con un grupo terrorista que instrumentaliza la religión”, según informaron las autoridades turcas.
Además, durante el intercambio de disparos dos policías resultaron levemente heridos, según confirmó el gobernador de Estambul, Davut Gul.
Al momento del hecho, el consulado de Israel se encontraba vacío, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una fuente cercana al caso precisó a la agencia AFP Ningún diplomático israelí "se encuentra actualmente en territorio turco" debido a las malas relaciones entre ambos países.
En el lugar se montó un amplio operativo de seguridad y la zona que rodea el edificio diplomático fue acordonada rápidamente. Tras el ataque, se mantiene una fuerte presencia policial, con varios efectivos amarados patrullando la zona.
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