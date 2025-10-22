Israel ya le entregó a Hamas los cuerpos de 195 palestinos muertos en su poder

También se reportó el asesinato reciente de un hombre palestino a manos de militares israelíes, lo que es contrario a la etapa de alto al fuego actual.

gaza

Desde el gobierno de Hamas informaron que "el balance de la agresión ha aumentado a 68.234 mártires y 170.373 (afectados) desde el 7 de octubre de 2023".

El plan de paz urdido entre Estados Unidos, Egipto y Qatar -entre otros países "mediadores"- incluye el intercambio tanto de prisioneros israelíes y palestinos vivos como de los restos de quienes murieron en territorio enemigo durante los últimos dos años de conflicto.

Mientras tanto, las Naciones Unidas advirtió al Gobierno de Irael sobre la ilegalidad de “usar el hambre” como método de guerra, que es lo que Tel Aviv aplicó de manera sistemática sobre la población civil de la Franja de Gaza.

Más de 68.000 personas murieron desde el 7 de octubre de 2023 en tierra palestina sin acceso a alimentos, agua potable ni medicamentos.

Hasta la fecha Hamas le entregó a la Cruz Roja los cuerpos de una decena de rehenes que murieron en su poder, pero aún queda la tarea de encontrar y acceder a los restos de 18 víctimas fatales.