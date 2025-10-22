Israel ya le entregó a Hamas los cuerpos de 195 palestinos muertos en su poder
La autoridad palestina en la Franja de Gaza informó que "hasta la fecha han sido identificados 57 mártires", que volverán a sus familias para ser enterrados.
Como parte del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, que controla la Franja de Gaza, Tel Aviv devolvió hasta la fecha los restos de 195 personas que murieron en su poder en calidad de prisioneros. A su vez, en tierra palestina todavía falta localizar los cuerpos de unos 18 rehenes que deben ser entregados a través de la Cruz Roja.
Este miércoles el Ministerio de Salud de Gaza informó que en las últimas horas Israel hizo la entrega de 30 cuerpos de palestinos a personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El director general de las autoridades de salud de Gaza, Munir al-Bursh, describió que "las primeras imágenes de los cuerpos entregados por la ocupación son impactantes y aterradoras", y su cartera informó que algunos de los cuerpos tienen signos “de maltrato, de golpes, de haber estado esposados y vendados de los ojos”.
"Hasta la fecha han sido identificados 57 mártires por sus familias", afirmó el funcionario de Gaza.
En las últimas horas las autoridades palestinas hallaron una fosa con 54 cuerpos sin nombre, además de los restos de cuatro personas que murieron en zonas que hasta hace poco estaban dominadas por la Fuerza de Defensa de Israel.
También se reportó el asesinato reciente de un hombre palestino a manos de militares israelíes, lo que es contrario a la etapa de alto al fuego actual.
Desde el gobierno de Hamas informaron que "el balance de la agresión ha aumentado a 68.234 mártires y 170.373 (afectados) desde el 7 de octubre de 2023".
El plan de paz urdido entre Estados Unidos, Egipto y Qatar -entre otros países "mediadores"- incluye el intercambio tanto de prisioneros israelíes y palestinos vivos como de los restos de quienes murieron en territorio enemigo durante los últimos dos años de conflicto.
Mientras tanto, las Naciones Unidas advirtió al Gobierno de Irael sobre la ilegalidad de “usar el hambre” como método de guerra, que es lo que Tel Aviv aplicó de manera sistemática sobre la población civil de la Franja de Gaza.
Más de 68.000 personas murieron desde el 7 de octubre de 2023 en tierra palestina sin acceso a alimentos, agua potable ni medicamentos.
Hasta la fecha Hamas le entregó a la Cruz Roja los cuerpos de una decena de rehenes que murieron en su poder, pero aún queda la tarea de encontrar y acceder a los restos de 18 víctimas fatales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario