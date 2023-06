Italia: youtubers matan a nene de 5 años con un Lamborghini en medio de un reto viral

“Estaba en casa cuando oí un estruendo espantoso y salí. En cuestión de minutos acudió mucha gente y había un chico prestando primeros auxilios al niño, intentando hacerle la respiración boca a boca. No pude acercarme más porque era una escena espeluznante", dijo Lucía, una mujer de 50 años que vive a pocos metros de donde se produjo el accidente.

“Vivo aquí desde hace 45 años, el coche venía de una calle en la que no hay mucha visibilidad”, relató a los medios. “Por lo que me han contado algunos vecinos, los de la camioneta intentaron adelantar a un coche, iban a gran velocidad y chocaron contra el coche de la señora que estaba esperando en la puerta de la guardería. Es alucinante, todavía no me lo creo”.

La policía inició una investigación por homicidio involuntario contra el conductor de 20 años. Algunos de los jóvenes conductores forman parte de un grupo de «influencers» que difunden vídeos de sus actividades deportivas o recreativas en las redes sociales, con más de 600.000 suscriptores en YouTube, 260.000 en TikTok y 88.000 en Instagram.

El accidente se produjo cuando estaban intentando un desafío que consistía en conducir a gran velocidad en la capital italiana y pasar 50 horas seguidas a bordo de un coche.