Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad, carajo"
El Presidente argentino reaccionó en redes sociales tras conocerse la supuesta captura del líder venezolano.
El presidente Javier Milei celebró públicamente en sus redes sociales la noticia sobre la presunta captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje breve y contundente que volvió a marcar su alineamiento político con Donald Trump.
En su publicación, Milei escribió: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.
El mensaje fue rápidamente replicado por medios locales e internacionales y se inscribe en una postura sostenida de confrontación diplomática del Gobierno argentino con el régimen venezolano.
Una posición política que Javier Milei ya había explicitado
La reacción del jefe de Estado argentino no resulta aislada en términos discursivos. En días previos, Milei había calificado al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y atribuyó la crisis política, social y humanitaria que atraviesa Venezuela a la implementación de políticas socialistas.
En declaraciones públicas anteriores, el Presidente afirmó que “el mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos del Estado para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región
Respaldo a la oposición venezolana
En distintos discursos y entrevistas, Milei también reiteró su apoyo al respeto de la voluntad popular en Venezuela y al reconocimiento internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, a quien definió como una figura central del proceso de cambio político en ese país.
El mensaje difundido tras conocerse la noticia sobre Maduro refuerza la orientación internacional del Gobierno argentino, abiertamente crítica del chavismo y favorable a un cambio de régimen en Venezuela.
La publicación fue interpretada por analistas como una señal política hacia los aliados internacionales del Presidente y como una ratificación de la posición que la administración Milei viene sosteniendo en foros multilaterales respecto de la situación institucional venezolana.
