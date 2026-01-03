Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad, carajo"

Respaldo a la oposición venezolana

En distintos discursos y entrevistas, Milei también reiteró su apoyo al respeto de la voluntad popular en Venezuela y al reconocimiento internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, a quien definió como una figura central del proceso de cambio político en ese país.

El mensaje difundido tras conocerse la noticia sobre Maduro refuerza la orientación internacional del Gobierno argentino, abiertamente crítica del chavismo y favorable a un cambio de régimen en Venezuela.

La publicación fue interpretada por analistas como una señal política hacia los aliados internacionales del Presidente y como una ratificación de la posición que la administración Milei viene sosteniendo en foros multilaterales respecto de la situación institucional venezolana.