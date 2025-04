Javier Milei viajará a Roma para participar del funeral del papa Francisco

papa francisco milei

El mandatario libertario despidió en sus redes al Papa. “Adiós. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia”, escribió, más sosegado, Milei quien en el pasado supo atacarlo con la violencia que suele caracterizarlo a la hora de hablar de quienes no piensan como él.

El exabrupto de Milei

Las diferencias ideológicas entre el papa Francisco y Javier Milei siempre fueron claras: mientras el ahora fallecido líder católico defendía la importancia de la justicia social, el mandatario libertario lo consideraba una aberración vinculada al comunismo.

Pese a que lograron recomponer su relación, el primer mandatario se había referido de manera muy hostil a la por entonces máxima autoridad de la Iglesia Católica, cuando aún no era jefe de Estado.

milei papa francisco maligno.mp4

"Este país tiene tantos años de justicia social... ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos", señalaba enérgico Milei, en una entrevista con Viviana Canosa.

Sorprendida por sus fuertes declaraciones la conductora lo interrumpió: "No puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa...". Lejos de amilanarse Milei redobló la apuesta: "No. El Papa... sí, lo voy a decir de frente: es el representante del maligno en la Tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?".

El video, como era de esperarse, recorrió el mundo y tensó las relaciones entre la Argentina y el Vaticano. Sin embargo, una vez proclamado Presidente de la Nación, el libertario viajó a la Santa Sede, se reunió con Francisco y se mostró muy animado junto a quien había criticado ferozmente.