Keiko Fujimori se consagró presidenta electa de Perú en un ajustado balotaje

Tras perder en tres ocasiones, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, logró finalmente acceder a la Presidencia de Perú.

En este contexto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tragedia en Venezuela: subió a 1719 el número de muertes a casi una semana de los terremotos en La Guaira

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó este lunes que ascendió a 1.719 la cantidad de muertes por los dos terremotos que sufrió el país el miércoles pasado, 24 de junio.

Hasta la fecha continúan las tareas de rescate de posibles sobrevivientes en un contexto en el que hay 855 edificios afectados, principalmente en el estado de La Guaira, sobre el mar Caribe, que fue el epicentro de los terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter.

De los edificios afectados hay 189 que colapsaron totalmente y 666 de manera parcial, y se registraron daños materiales en 38 hospitales y más de 1.600 estructuras como puentes y rutas.

Aún así, el titular de la Asamblea Nacional venezolana aseguró que ya se restituyó el suministro de energía eléctrica al 90% de los hogares en La Guaira.

Rodríguez señaló que hay 22.619 personas atendidas en hospitales de campaña proporcionados por las autoridades locales y por países que enviaron ayuda humanitaria.

La página Desaparecidos Terremotos Venezuela lleva contabilizadas 45.485 personas sin contacto y 15.346 localizadas sobre un total de 60.831 reportadas como buscadas en esa plataforma, según la última actualización de las 16 hora local.

Además, el domingo pasado empezó a funcionar la plataforma localizapacientes.com, para encontrar a personas cuyas familias y allegados aún no hayan podido contactar. Para usarla hay que completar un formulario con los datos de la persona a ubicar.