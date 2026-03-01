El papel clave de la AFA en la liberación y repatriación de Nahuel Gallo

"El fútbol como puente": el comunicado oficial

La AFA no solo celebró la noticia, sino que destacó el carácter estratégico de su intervención bajo el lema "El fútbol como puente". A través de un comunicado oficial, el ente rector del fútbol argentino detalló cómo la red de contactos construida en el ámbito deportivo permitió destrabar un conflicto que llevaba más de un año estancado.

En este marco, por un lado, la AFA agradeció expresamente a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su "sensibilidad y disposición" para atender el caso humanitario. Además, se destacó el rol fundamental de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que actuó como el engranaje necesario para establecer el canal de diálogo directo que culminó en la liberación.

Este episodio reafirma la capacidad de la AFA para trascender el ámbito competitivo y posicionarse como un actor relevante en el tablero de las relaciones internacionales. Al utilizar la infraestructura de confianza generada por el deporte, la institución logró lo que instancias políticas tradicionales no habían podido concretar durante los 448 días de reclusión del gendarme.

La comitiva que acompaña a Gallo en su vuelo de regreso marca el cierre de una gestión diplomática silenciosa, pero altamente efectiva, que devolvió a un argentino a su hogar.