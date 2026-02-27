La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vonderleyen/status/2027330879664668735&partner=&hide_thread=false Yesterday, Uruguay and Argentina became the first Mercosur countries to ratify the Agreement.



When they are ready, we are ready ↓ https://t.co/pJlaknyXDk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2026

El Gobierno promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso

Luego de que el Senado diera la media sanción restante en el Congreso para aprobar el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con 69 votos a favor y 3 en contra, el presidente Javier Milei promulgó la iniciativa, que ya se convirtió en ley, y el acuerdo ya está listo para ponerse en marcha en Argentina.