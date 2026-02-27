Tragedia en Italia: dos muertos y decenas de heridos al descarrilar un tranvía en Milán

Inmediatamente se activó un operativo de emergencia por el cual arribaron al lugar varias dotaciones de bomberos, ambulancias y patrulleros de la Policía de Estado, con socorristas que debieron trabajar arduamente para rescatar a personas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos y los escombros del local comercial.

"Es una tragedia inmensa. Podría haber sido aún peor si el accidente ocurría en una hora de mayor afluencia de peatones", declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, quien se hizo presente y confirmó la gravedad de la situación.

El tranvía es fundamental en el sistema de transporte público de Milán y sus alrededores, con 17 líneas y aproximadamente 116,6 km de vías, lo que representa la red más importante del país en lo que respecta a ese medio de transporte.

Embed - Deraglia tram a Milano: il video del terribile schianto