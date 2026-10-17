La ONU no logra elegir secretario general: fracasó la sexta votación
Ninguno de los tres candidatos principales -Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi- pudo imponerse.
El Consejo de Seguridad fracasó el viernes en su nueva tentativa de designar al próximo secretario general de las Naciones Unidas mediante la votación secreta. La incapacidad de conseguir mayorías evidencia la crisis geopolítica entre Estados Unidos y China.
Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi se posicionaron como los candidatos más votados. Sin embargo, los tres sufrieron sendos vetos de los miembros permanentes del Consejo que anularon sus posibilidades en esta instancia.
Grynspan obtuvo 9 votos a favor, 5 en contra y 2 vetos; Rodrigues-Birkett cosechó 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos; y Grossi alcanzó 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos, dando cuenta de una polaración extrema.
Los miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— emitieron su sufragio mediante una boleta roja, mientras que los diez miembros no permanentes lo hicieron con una boleta blanca. En las cinco rondas anteriores, la falta de diferenciación en las papeletas había mantenido los vetos mezclados con los rechazos de los estados no permanentes.
De esta manera, se supo que Grynspan y Rodrigues-Birkett contaron con tres respaldos de miembros permanentes cada una, mientras que Grossi acumuló dos apoyos de este mismo bloque. Sin embargo, el sistema de votación del Consejo establece que el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes bloquea de manera inmediata al aspirante en esa ronda, aunque la normativa permite que los candidatos vetados vuelvan a presentarse en futuras votaciones.
Las constantes votaciones fallidas reflejan la ausencia de un acuerdo geopolítico global entre Donald Trump y Xi Jinping. Mientras la Casa Blanca respalda fuertemente la candidatura de Grossi, China y Rusia impulsan la designación de una mujer para suceder a António Guterres, en consonancia con los reclamos históricos del Sur Global.
De hecho, los países integrantes del bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— señalaron formalmente durante su última cumbre en la India que ninguna mujer ha ocupado jamás el máximo cargo de la organización, y que la representación regional de América Latina, el Caribe y África ha sido extremadamente marginal.
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