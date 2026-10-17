La ONU no logra elegir secretario general: fracasó la sexta votación

Las constantes votaciones fallidas reflejan la ausencia de un acuerdo geopolítico global entre Donald Trump y Xi Jinping. Mientras la Casa Blanca respalda fuertemente la candidatura de Grossi, China y Rusia impulsan la designación de una mujer para suceder a António Guterres, en consonancia con los reclamos históricos del Sur Global.

De hecho, los países integrantes del bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— señalaron formalmente durante su última cumbre en la India que ninguna mujer ha ocupado jamás el máximo cargo de la organización, y que la representación regional de América Latina, el Caribe y África ha sido extremadamente marginal.