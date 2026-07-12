La pareja que se jubiló a los 40 años tras una década de ahorro extremo: cómo es el método

¿Qué es el movimiento FIRE?

Esta pareja forma parte de una tendencia global conocida como FIRE (por sus siglas en inglés: Financial Independence, Retire Early / Independencia Financiera, Jubilación Anticipada). Lo que hace 15 años era una filosofía marginal, hoy se convirtió en un fenómeno masivo que reúne a casi un millón de usuarios en plataformas como Reddit, obligando incluso a los bancos tradicionales a publicar guías sobre el tema.

El caso de los Donegan no es el único. Amy Minkley, una profesora estadounidense que trabajaba en colegios internacionales en Asia, aplicó la misma fórmula: recortó gastos al mínimo, compartió vivienda y evitó consumos superfluos. Logró jubilarse a los 44 años y se mudó a Bali, donde el costo de vida hace que sus ahorros rindan mucho más.

El debate de los expertos: ¿genialidad o locura?

No todos los analistas financieros ven con buenos ojos la rigidez del ahorro extremo. Carol Schleif, estratega de BMO Private Wealth, advierte que la mayoría de las personas prefiere buscar un equilibrio saludable entre el trabajo y el presente, sin necesidad de sacrificar amistades, salud o propósitos inmediatos en pos de un retiro lejano.

Por su parte, Sarah Coles, de la firma AJ Bell, rescata los puntos positivos del FIRE (como empezar a ahorrar desde jóvenes o destinar cada aumento de sueldo directamente a la inversión), aunque reconoce que sostener un nivel de frugalidad tan radical es inviable para la mayoría de las familias.

Ante estas críticas, el propio movimiento ha ido mutando y creando variantes como el "Barista FIRE". Esta alternativa propone acumular el dinero suficiente para cubrir el grueso de los gastos fijos con los intereses de las inversiones, permitiendo a la persona relajarse y complementar el resto de sus necesidades con un empleo flexible o a tiempo parcial. Más allá de los matices, la regla de oro sigue siendo la misma: gastar menos de lo que se genera, invertir la diferencia con disciplina y dejar que el interés compuesto haga el resto.