Incendio en Tailandia: al menos 27 muertos tras el devastador fuego en un pub
Las autoridades confirmaron un elevado número de víctimas fatales y aseguraron que aún investigan el origen del siniestro.
Una nueva tragedia sacudió a Tailandia en las primeras horas del lunes, cuando un feroz incendio consumió un pub ubicado en Bangkok y dejó al menos 27 personas muertas, además de varios heridos que debieron ser trasladados a distintos hospitales.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el fuego comenzó cerca de la medianoche del domingo. En las imágenes difundidas por los equipos de emergencia se observa cómo una enorme columna de llamas y humo negro envolvía la entrada principal del establecimiento, mientras decenas de personas intentaban escapar del lugar en medio de la desesperación.
El viceprimer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, se hizo presente en la zona y confirmó el saldo fatal del siniestro. "27 personas murieron", indicó ante los periodistas, al tiempo que aclaró que la causa del incendio aún está bajo investigación.
El fuego fue controlado en pocos minutos
Los bomberos lograron extinguir las llamas tras un intenso operativo que se extendió durante aproximadamente media hora. Una vez controlada la situación, comenzaron las tareas de inspección en el interior del local para determinar cómo se originó el incendio y evaluar la magnitud de los daños.
Las fotografías tomadas después del operativo muestran un escenario desolador, con mesas y sillas completamente carbonizadas y gran parte de la estructura del pub destruida por el fuego.
La tragedia volvió a poner el foco sobre los antecedentes de este tipo de episodios en Tailandia. En 2022, un incendio en un pub de música ubicado en el este del país provocó la muerte de 14 personas. Años antes, durante la celebración de Año Nuevo de 2009, el incendio del reconocido club nocturno Santika, también en Bangkok, dejó 66 fallecidos y más de 200 heridos. En ese caso, la investigación determinó que las llamas se habrían originado por un espectáculo de fuegos artificiales realizado dentro del establecimiento.
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