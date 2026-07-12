Incendio en Tailandia: al menos 27 muertos tras el devastador fuego en un pub

La tragedia volvió a poner el foco sobre los antecedentes de este tipo de episodios en Tailandia. En 2022, un incendio en un pub de música ubicado en el este del país provocó la muerte de 14 personas. Años antes, durante la celebración de Año Nuevo de 2009, el incendio del reconocido club nocturno Santika, también en Bangkok, dejó 66 fallecidos y más de 200 heridos. En ese caso, la investigación determinó que las llamas se habrían originado por un espectáculo de fuegos artificiales realizado dentro del establecimiento.