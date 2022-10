Piden que Liz Truss no cobre la pensión anual de ex primeros ministros

La prestación fue anunciada por el ex primer ministro John Major en marzo de 1991 tras la dimisión de Margaret Thatcher.

"Ella no debería tomar ese derecho. Después de 44 días no se lo ha ganado, debería rechazarlo", dijo Starmer en una entrevista con la BBC.

Truss anunció ayer su dimisión, tras sólo 44 días en el cargo.

El líder de los liberales demócratas (Lib Dems), Ed Davey, también se sumó al pedido y dijo que Truss no debería reclamar el beneficio.

"La mayoría de la gente tiene que trabajar al menos 35 años para obtener una pensión estatal completa", dijo Davey a la radio británica LBC.

"Creo que trabajar 45 días no debería darte una pensión que es muchas veces superior a lo que la gente común recibe tras toda una vida de trabajo".

Sus declaraciones se producen después de que los sindicatos y los activistas pidieran al primer ministro que la rechazara.

"En un momento en que uno de cada cinco funcionarios públicos usa bancos de alimentos y el 35% se ha saltado comidas porque no tiene, es grotesco que Liz Truss pueda irse con lo que es efectivamente un bono de 115 mil libras", subrayó Mark Serwotka, secretario general del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), según The Guardian.

En el caso de Boris Johnson, todavía no se sabe si reclamó el subsidio ya que aún no figura registrado en las cifras que se publican todos los años.

Los ex primeros ministros, no siempre reclaman el monto total y no se paga automáticamente, por lo que deben proporcionar recibos.

El fondo también permite a los ex primer ministros reclamar hasta el 10% del costo de este subsidio para financiar las pensiones del personal que trabaja en sus oficinas tras haber ejercido como primer ministro.