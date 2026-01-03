Uno por uno: cuáles son los cuatro cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos
Tras su abrupta detención en la madrugada de este sábado 3 de enero, el ahora expresidente de Venezuela ya se encuentra preso en Nueva York.
Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado 3 de enero, provocando conmoción mundial. La caída del presidente de Venezuela en manos de Donald Trump fue, sin dudas, el principal tema del día en los diferentes medios de comunicación.
Cabe señalar que, en horas de la tarde, el detenido llegó a Nueva York, donde le leyeron los cuatro cargos por los cuales afrontará un proceso judicial en Estados Unidos. Se estima que Maduro podría recibir, al menos, 30 años de prisión en el mejor de los casos. También podría caer sobre sus hombros una cadena perpetua.
Los cuatro cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos
- Narcoterrorismo
Es el cargo central. Se le acusa de conspirar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para utilizar la cocaína como un "arma" para inundar el mercado estadounidense. Según la fiscalía, esta alianza buscaba no solo lucro económico, sino también desestabilizar a la sociedad norteamericana.+1
- Conspiración para importar cocaína
Se le imputa la coordinación de envíos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas que involucran a Venezuela, Centroamérica (especialmente Honduras) y el Caribe. El expediente menciona que Maduro supervisó directamente estas operaciones para asegurar el tránsito seguro de la droga.
- Delitos relacionados con armas de fuego
Este apartado incluye dos cargos específicos y muy severos:
- Posición de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso de armamento de grado militar para proteger los cargamentos de droga.
- Conspiración para poseer dicho armamento: Planificación del uso de fuerza armada contra posibles intercepciones de agencias estadounidenses.
- Corrupción y Lavado de Dinero
Aunque el foco es el narcotráfico, la acusación detalla cómo el aparato estatal venezolano (incluyendo la petrolera PDVSA y el Banco Central) habría sido utilizado para blanquear capitales provenientes del tráfico de drogas y desviar fondos públicos para el beneficio del círculo íntimo de Maduro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario