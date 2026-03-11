Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos admitieron que Irán no estaba reconstruyendo su plan nuclear

iran 2

Trump afirmó en reiteradas oportunidades que ordenó el ataque contra Irán el pasado 28 de febrero debido a una “amenaza inminente”.

Tras el bombardeo de junio de 2025, Trump ya había advertido que Estados Unidos había destruido por completo las instalaciones nucleares de Irán.

Sin embargo, desde el inicio de su nueva avanzada militar en Medio Oriente, sostiene que Teherán se encontraba a pocas semanas de obtener una bomba atómica, una afirmación que rechazan la mayoría de los observadores internacionales y que se produce a pesar de las conversaciones en curso sobre un acuerdo nuclear.

tel aviv ataque irán.jpg

Un asesor de alto nivel de Gabbard —quien, en su etapa como congresista, había liderado la oposición a una guerra con Irán— presentó su renuncia el martes. Al hacerlo advirtió que no existía ninguna “amenaza inminente” y que Trump fue inducido a error por Israel y los medios de comunicación.

En sus declaraciones ante los senadores, Gabbard señaló que Irán había sufrido duros golpes durante las semanas de ataques —entre los que se incluyó el asesinato de su líder supremo de larga data, el ayatolá Ali Jamenei—, pero que la República Islámica seguía operativa.

protesta trump iran.jpg

La comunidad de inteligencia estadounidense “evalúa que el régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado debido a los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares”, afirmó.

“Si un régimen hostil logra sobrevivir, es probable que emprenda un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, sus arsenales de misiles y sus unidades de vehículos aéreos no tripulados”, agregó.