Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos admitieron que Irán no estaba reconstruyendo su plan nuclear
Así lo informó ante el Congreso de los Estados Unidos la directora de Inteligencia Nacional y echó por tierra la excusa de Donald Trump.
Irán no hizo ningún intento de reconstruir su programa de enriquecimiento de uranio luego de que sus capacidades nucleares fueran destruidas en el ataque que lanzaron en conjunto y de manera unilateral Estados Unidos e Israel en junio del año pasado. Así lo advirtió este miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos la jefa de inteligencia de ese país, Tulsi Gabbard y echó de esta manera por tierra las excusas vertidas por Donald Trump y Benjamin Netanyahu para justificar la cruenta avanzada militar que están llevando adelante en Medio Oriente.
“Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no ha habido ningún esfuerzo por intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”, admitió Gabbard al dirigirse al Senado de los Estados Unidos.
La inteligencia estadounidense concluyó que Irán no estaba reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear destruidas en junio de 2025.
Gabbard, una aliada de Trump que ejerce como directora de Inteligencia Nacional, compartió esta conclusión en un testimonio escrito como parte de una evaluación anual de amenazas, pero no la reiteró al dirigirse a los senadores.
Al ser interrogada por un senador demócrata sobre por qué no repitió dicha conclusión ante las cámaras, Gabbard respondió que no tuvo tiempo suficiente para leer el testimonio completo durante la audiencia, aunque no negó la validez de la evaluación.
Trump afirmó en reiteradas oportunidades que ordenó el ataque contra Irán el pasado 28 de febrero debido a una “amenaza inminente”.
Tras el bombardeo de junio de 2025, Trump ya había advertido que Estados Unidos había destruido por completo las instalaciones nucleares de Irán.
Sin embargo, desde el inicio de su nueva avanzada militar en Medio Oriente, sostiene que Teherán se encontraba a pocas semanas de obtener una bomba atómica, una afirmación que rechazan la mayoría de los observadores internacionales y que se produce a pesar de las conversaciones en curso sobre un acuerdo nuclear.
Un asesor de alto nivel de Gabbard —quien, en su etapa como congresista, había liderado la oposición a una guerra con Irán— presentó su renuncia el martes. Al hacerlo advirtió que no existía ninguna “amenaza inminente” y que Trump fue inducido a error por Israel y los medios de comunicación.
En sus declaraciones ante los senadores, Gabbard señaló que Irán había sufrido duros golpes durante las semanas de ataques —entre los que se incluyó el asesinato de su líder supremo de larga data, el ayatolá Ali Jamenei—, pero que la República Islámica seguía operativa.
La comunidad de inteligencia estadounidense “evalúa que el régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado debido a los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares”, afirmó.
“Si un régimen hostil logra sobrevivir, es probable que emprenda un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, sus arsenales de misiles y sus unidades de vehículos aéreos no tripulados”, agregó.
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